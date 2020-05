TI CONOSCO MASCHERINA! – ORA CHE POSSIAMO FINALMENTE METTERE PIEDE FUORI CASA È TEMPO PER I MODAIOLI DI SFOGGIARE TUTTO IL CATTIVO GUSTO ANDANDO A CACCIA DELLA MASCHERINA DI TENDENZA: QUALCHE SCIROCCATO HA BEN PENSATO DI SPENDERE 190 EURO PER QUELLA GRIFFATISSIMA DI FENDI E C’È CHI HA CREATO QUELLA A FORMA DI MEGA VAGINA – C’È CHI OPTA PER IL PIZZO, CHI PER LE STAMPE ARTISTICHE E A MILANO C’È ANCHE LA MADONNINA CHE INFILZA IL CORONAVIRUS…

Cecilia Cirinei per “la Repubblica - Edizione Roma”

mascherina vagina

Mascherina mon amour. Questo accessorio protettivo, obbligatorio contro il Covid- 19, è diventato in questi tre mesi indispensabile alla nostra vita sociale, e ora, anche alla fine del lockdown, continuerà a " stare con noi" chissà per quanto tempo ancora, a pranzo, all' aperitivo, a cena e persino in spiaggia, magari uguale alla stoffa del costume da bagno.

Nella Capitale è scattata la " caccia" a trovare quella più glamour e originale, adatta ad una cena romantica, da Camponeschi come da Zuma, senza sentirsi sul set del medical drama " Grey' s Anatomy", ovviamente con un outfit intonato: abito nero, tacchi e mascherina di pizzo o con stampata Marilyn Monroe, disegnata dall' artista romano Dicò.

mascherina trump e mascherina hannibal lecter

« L' idea è venuta a mio padre Vito - racconta Daniel Addadi proprietario dei multi- brand Gente - che è molto amico di Dicò, aveva l' atelier vicino a noi, in via del Babuino. Le proponiamo, in due modelli: una con Joker e l' altra con Marilyn Monroe. E poi non sono solo le donne a comprare Marilyn e gli uomini a prendere Joker...». Le mascherine di Gente sono conformi alle direttive Cee.

mascherine esagerate

Anche nello storico Wolford di via Mario de' Fiori, che si trova da più di 20 anni nella strada, i tre modelli proposti vanno letteralmente " a ruba". « Abbiamo finito quelle in pizzo nero e quelle con il logo - dice Sabina Chiurato - piacciono a tutti, anche ai bimbi. Ne abbiamo anche nere e poi le nostre sono di un tessuto in leggerissima seta e assicurano una tenuta perfetta » .

mascherina madonnina

ul panorama romano sono finite in un attimo quelle di Fendi, anti-inquinamento ( fatte prima della pandemia), sold out in pochi giorni ( « ancora ce le chiedono » , dicono a Palazzo Fendi a Largo Goldoni) ed è introvabile quella indossata da Billie Eilish ai Grammy Awards, realizzata da Gucci in tulle nero e doppie G di cristallo. Da cercare sul web quelle dell' artista Etai Drori, che ha utilizzato la tela di Vuitton ( piacciono a Chiara Ferragnez) e quelle del brand americano Alice & Olivia che le ha proposte uguali alle stoffe dei vestiti della collezione estiva 2020.

billie eilish 1

Fra i giovani vanno di moda quelle di Lemlò in via della Farnesina, in jeans lavabile o con faccette sorridenti. Ricercatissime quelle floreali o di paillettes della boutique Blu Hoop di Palma Proietti in via dei Colli Portuensi. Invece l' artista austriaca, che lavora da anni a Roma, Brigita Huemer, ha chiamato 20 artisti, da Andrea Pinchi a Natino Chirico, per realizzare la collezione #staywithart.

mascherina fendi

Colorate, dal giallo al blu, quelle dell' imprenditore romano Christiano Bachino, distribuite nelle edicole, e vendute al ritmo di 3/ 4000 al giorno. E poi non possono mancare quelle abbinate ai costumi da bagno ideate dalla romana Tiziana Scaramuzzo: «I nostri sono dei " trikini", firmati Elexia Beachwear, con slip, reggiseno e mascherina tutto nella stessa fantasia.

Ho cominciato per gioco ma sono piaciuti a tutte le mie amiche » . E non è che l' inizio.

