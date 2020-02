TI CONOSCO MASCHERINA - SUGLI SCIACALLI CHE VENDONO AMUCHINA E MASCHERINE CON RICARICHI DEL 1000 PER CENTO SI MUOVE LA PROCURA DI MILANO, CHE IPOTIZZA IL REATO DI “MANOVRE SPECULATIVE SU MERCI” – PARADOSSO: ADESSO NON SI RIESCONO A TROVARE, MA IL 15 FEBBRAIO LA FARNESINA HA SPEDITO 2 TONNELLATE DI MATERIALE SANITARIO IN CINA...

1 - MASCHERINE E DISINFETTANTI A PREZZI FOLLI. SI MUOVONO I PM

Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera”

mascherine esaurite

Sciacalli e virus. Qualcuno fa incetta di mascherine e disinfettanti che, invece di essere venduti a prezzi normali in farmacia o al supermercato (permettendo a tutti di convincersi della possibilità di prevenire la diffusione di Covid-19) vengono poi rimessi in vendita su Internet a prezzi folli.

francesco greco1

Approfittando così dell' apprensione, che in alcuni casi si è trasforma in panico, causata dalla diffusione del contagio. Per la Procura di Milano questo commercio senza scrupoli è più di un sospetto, tanto è vero che l' ufficio guidato da Francesco Greco ha aperto un' inchiesta nella quale si ipotizza, per ora ancora contro persone ignote, il reato di «manovre speculative su merci». Un reato che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 516 a 25.822 euro.

MASCHERINE PER PROTEGGERSI DAL VIRUS PRODOTTE A WUHAN

L' indagine è stata affidata ai dipartimenti diretti dai procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco ed è partita dopo che in rete sono comparse mascherine, disinfettanti e guanti sterili a prezzi enormemente più alti di quelli di prima dell' allarme coronavirus. Basta andare sui principali siti di e-commerce per trovare questi prodotti a cifre altissime rispetto a quelle praticate prima della crisi dovuta alla sindrome influenzale.

mascherine a miille euro su ebay

In questa borsa nera della paura, ad esempio, mascherine chirurgiche a tre strati che, in confezione da cinquanta pezzi, normalmente vengono vendute a circa otto euro l' una, su Ebay ieri pomeriggio avevano raggiunto il prezzo di 69 euro, pubblicizzate con riferimenti espliciti al «Coronavirus 2019» e alla «Influenza». Il reato di «manovre speculative su merci» punisce «chiunque, nell' esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulte, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno».

amuchina 500 euro

produzione di mascherine in cina 3

Le indagini, coordinate dai magistrati Siciliano (Dipartimento tutela della salute) e Fusco (Frodi e tutela dei consumatori) saranno affidate alla Guardia di Finanza di Milano, che monitorerà il commercio online, e alla Annonaria della Polizia locale, che farà verifiche negli esercizi commerciali e nei magazzini che potrebbero anche essere perquisiti e sequestrati, con le merci che contengono, se dovesse emergere che i prodotti sono stati occultati per compiere manovre speculative in rete.

amuchina e mascherine esaurite

C' è anche un allarme truffe che arriva da diverse città italiane, specie ai danni di persone anziane. All' opera personaggi senza scrupoli che, facendosi passare per volontari della Croce Rossa oppure delle Asl, raccontano di essere incaricati di prelevare i tamponi necessari ad effettuare il test che permette di smascherare il virus cinese. Con questa scusa entrano in casa per truffare o derubare le vittime.

2 - LE MASCHERINE INTROVABILI LE ABBIAMO SPEDITE IN CINA

Fausto Biloslavo per “il Giornale”

amuchina su amazon 2

Il ministero dell' Interno ha ammesso, nero su bianco «difficoltà di approvvigionamento» per le mascherine anti virus. Guardie mediche e ospedali denunciano che non ce ne sono abbastanza e nelle farmacie risultano spesso esaurite. Perché? Gran parte delle forniture, comprese quelle della polizia, venivano prodotte in Cina e dall' inizio dell' epidemia, lo scorso mese, non arrivano più.

statue con la mascherina in cina 1

«I magazzini europei, ma pure americani erano vuoti dalla prima settimana di febbraio» spiega al Giornale Andrea Spasciani, dell' omonima ditta storica in provincia di Varese specializzata in protezioni individuali. L' assurdo è che il 15 febbraio il ministero degli Affari esteri, attraverso la Cooperazione internazionale, ha caricato su un volo dell' Onu partito da Brindisi 2 tonnellate di materiale sanitario comprese le mascherine protettive previste per il virus, che adesso servono come il pane.

CORONAVIRUS A MILANO BY SPINOZA

«Sbagliato non rendersi conto per tempo, che ci sarebbe stato un problema di scorte e ancora peggio la mossa propagandistica di mandare mascherine ai cinesi» osserva una fonte militare del Giornale in prima linea nell' emergenza virus.

amuchina su amazon 4

Sempre a metà febbraio, una settimana prima dell' esplosione del contagio a casa nostra, imprenditori italiani e cinesi di Firenze hanno donato 250mila mascherine a Pechino. Il sindaco della città, Dario Nardella, ha spiegato con orgoglio che c' era «bisogno di dare un messaggio forte di supporto e collaborazione con il popolo cinese». Peccato che proprio l' epidemia di Covid-19 ha interrotto l' esportazione delle mascherine in Italia, che oggi scarseggiano. Non stiamo parlando di quelle banali in stoffa ed elastico che non servono a nulla, ma proprio le Ffp 3, certificate dall' Organizzazione mondiale della sanità, previste per gli agenti di polizia e il personale sanitario a rischio.

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 13

Ironia della sorte, molte arrivavano attraverso importatori, come la Farmac Zabban Spa Calderara di Reno-Bologna, dalle fabbriche di Wuhan, epicentro del contagio. «La percentuale di importazione dalla Cina era molto elevata. E adesso per gestire un' emergenza del genere ci vogliono milioni di pezzi» spiega Spasciani, che ha triplicato i turni per aumentare la produzione.

produzione di mascherine in cina 2

Il ministero dell' Interno deve distribuire le protezioni individuali, che comprendono le mascherine Ffp 3 con parsimonia. E ancora ieri mattina non erano arrivate dappertutto, comprese le zone a rischio, come il Friuli-Venezia Giulia.

«Il problema, oltre alla carenza, è che sono usa e getta. Una volta utilizzate per il turno di una giornata vanno buttate e sostituite» fa notare l' imprenditore di Origgio, in provincia di Varese. In pratica il consumo è continuo e mancano scorte adeguate. «Forze dell' ordine e ospedali hanno già chiesto forniture, ma il problema non verrà tamponato così facilmente» sottolinea Fasciani, che sta facendo il possibile.

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 11

La Federazione italiani dei medici di famiglia denuncia che addirittura nelle zone dei focolai i colleghi della guardia medica sono senza mascherine. Per questo si «sta valutando l' invio di una diffida ai direttori generali delle aziende sanitarie che, in troppi casi, non hanno fornito i necessari dispositivi di protezione individuale». Il presidente dell' Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, ammette: «Ho richiesto mascherine, ma non se ne trovano... il problema esiste». Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d' Italia alla regione Puglia, ha dichiarato che «vengono segnalate mancanze di mascherine in alcuni reparti di importanti ospedali baresi, compresi i pronto soccorso». Anche in Lazio si lamentano situazioni simili.

amuchina su amazon 3

Dalla Liguria alla Campania tante farmacie, dopo l' assalto della cittadinanza, hanno esaurito il prodotto. «Molte mascherine sono prodotte in Cina e con il blocco è difficile che arrivino» conferma Achille Gallina Toschi, presidente di Federfarma Emilia-Romagna.

I militari hanno delle scorte «e possiamo muoverci anche all' interno della Nato chiedendo forniture in prestito agli alleati». Dieci giorni fa abbiamo regalato le mascherine ai cinesi.

produzione di mascherine in cina 5 produzione di mascherine in cina 9 POLIZIA MUNICIPALE CON LE MASCHERINE ANTI CORONAVIRUS

psicosi coronavirus mascherine esaurite in farmacia amuchina su amazon amuchina a 199 euro su amazon mascherine su amazon amuchina e mascherine a prezzi folli su amazon uomo con mascherina vicino al mercato del pesce di wuhan mascherine a disneyland shangai produzione di mascherine in cina 1