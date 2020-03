orgia 5

(askanews) – A certi piaceri della vita, si sa, qualcuno rinuncia sempre mal volentieri. Anche se il mondo è travolto da un virus infernale e la pandemia sta uccidendo decine di migliaia di persone in tutto il pianeta. Così, mentre tutta la Spagna è stata posta in isolamento per contenire la diffusione del Covid-19, a Barcellona c’è chi ha pensato che fosse comunque il momento di concedersi un po’ di distrazione. Ed ha organizzato un’orgia.

orgia 1

Appuntamento in pieno centro, appartamento confortevole, una trentina di invitati. E un po’ di droga: cocaina ed ecstasy. Ma contrariamente alle intenzioni dei partecipanti, non c’è stato un lieto fine. Uno degli invitati – racconta El Pais -, preoccupato dal mancato rispetto delle norme imposte per il contenimento del contagio, ha deciso di fare il guastafeste: è rimasto a casa ed ha avvertito la polizia.Giunti sul posto, gli agenti hanno colto otto persone sul fatto: dopo i controlli di rito, hanno avvertito i sanitari, che hanno compiuto un test sul coronavirus a uno dei partecipanti, che tossiva ripetutamente. Poi le hanno arrestate. Quando è arrivato l’esito negativo, il festino era finito (male) da un pezzo.

orgia orgia prima dell apocalisse anna polina l orgia prima dell apocalisse orgia lourdes maria leon ciccone simula un'orgia 9