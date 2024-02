TI POSSONO LEVARE LA PATENTE SE SEI UBRIACO NEL SALOTTO DI CASA TUA? IN SVIZZERA SÌ - È QUELLO CHE È ACCADUTO A UN 38ENNE CHE STAVA FESTEGGIANDO LA NASCITA DEL FIGLIO - LA POLIZIA HA BUSSATO ALLA SUA PORTA E L'HA SOTTOPOSTO ALL'ALCOL TEST NEL TINELLO DI CASA - L'UOMO ERA UBRIACO (AVEVA UN TASSO ALCOLEMICO DI 2 PARTI SU MILLE NEL SANGUE) E, PER LE AUTORITÀ SVIZZERE, TANTO È BASTATO PER STRAPPARGLI LA PATENTE...

In Svizzera possono ritirarti la patente perfino dentro casa tua. Cioè quando la macchina nemmeno l’hai presa. E’ il caso straordinario accaduto a un uomo di 38 anni: siamo a Arbon, nel cantone Turgovia, nord est del Paese.

Al malcapitato la Polizia ha fatto un alcol test in salotto: stava festeggiando la nascita del figlio con gli amici, aveva bevuto parecchio. Esattamente, un concentrato alcolemico in circolo di due parti di alcol su mille nel sangue. Roba che se ti beccano per strada ti ritirano giustamente la patente. E infatti gliel’hanno tolta.

La legge svizzera – la vicenda è descritta su Tio.ch – non va troppo per il sottile in fatto di sicurezza stradale. Spiega a Tio.ch Michele Isolini, dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione del Canton Ticino che “la legge indica che il conducente deve essere libero da ogni forma di dipendenza dall’abuso di sostanze che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore”.

A prescindere. Se l’autorità sente, subodora che bevi troppo, che hai una dipendenza da alcol o altre sostanze, la patente te la levano. “L’autorità può revocare preventivamente la licenza di condurre”. A casa tua come alla guida di un’auto, la legge non discrimina. “I dubbi sull’idoneità alla guida possono sorgere anche da situazioni/eventi che non siano necessariamente in relazione con episodi di infrazione stradale”.

Spiega il sito anche è illusorio pensare di vincere un ricorso. Si può solo, ma a proprie spese, dimostrare da un punto di vista clinico che non si è dipendenti dall’alcol.