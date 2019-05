TI RASERÒ L’AIUOLA – SE NEL WEEKEND AVETE AVVISTATO UN VICINO DI CASA FARE GIARDINAGGIO COMPLETAMENTE NUDO, STATE SERENI: COME OGNI PRIMO SABATO DI MAGGIO, STAVA FESTEGGIANDO IL “WORLD NAKED GARDENING DAY”, LA GIORNATA MONDIALE IN CUI GLI AMANTI DEL VERDE SONO INVITATI A PRENDERSI CURA DELLE PROPRIE PIANTE CON L’AUGELLO E LA PASSERA AL VENTO…

Non sorprendetevi se il vostro vicino sta innaffiando i fiori del giardino completamente nudo. Come ogni primo sabato di maggio dal 2005, oggi è il World Naked Gardening Day, la giornata mondiale del giardinaggio nudi. Ebbene sì, esiste anche questa ricorrenza.

Un tuffo nella natura come mamma ci ha fatti quindi. Sul sito web del World Naked Gardening Day è spiegato che «il giardinaggio è un'attività che ha qualità senza tempo e chiunque può farlo: giovani e vecchi, single e gruppi, persone più o meno abili, in città o in campagna».

E perché proprio nudi? Ci si domanda. «Prima di tutto perché è divertente! Secondo perché dopo al nuoto è l’attività che più si addice a questa esperienza, anche in famiglia. Inoltre, la nostra cultura deve muoversi verso un senso sano di accettazione del corpo e della nostra relazione con l'ambiente naturale».

I promotori tengono a sottolineare che questa attività non ha nessuna valenza politica e non segue organizzazioni. «È stata pensata per diffondere la gioia di vivere e creare una nuova opportunità di socializzazione».

