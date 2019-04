TI SUONO LA CHITARRINA? - ARRESTATO A ROMA UN MUSICISTA 47ENNE: MOLESTAVA LE GIOVANI ALLIEVE DURANTE LE LEZIONI CHITARRA IN CASA - LE MINORENNI, ASCOLTATE DAGLI AGENTI DELLA MOBILE, HANNO RACCONTATO CHE IL MAESTRO AVREBBE CERCATO DI…

Flaminia Savelli per www.repubblica.it

Lasciava gli annunci delle lezioni di chitarra nei negozi di musica della zona. E quando veniva contattato dai genitori dei piccoli allievi riusciva in poco tempo a conquistarsi la loro fiducia. Un insospettabile che però, quando restava solo con le bimbe, le molestava. Convincendole che era solo "un piccolo segreto per suonare meglio la chitarra".

Ma una delle vittime a un certo punto ha capito che durante quell'ora di lezione accadeva ben altro e così ha iniziato a raccontare tutto ai genitori. Sono partite così le indagini della IV Sezione della squadra mobile che si sono concluse questa mattina quando per l'uomo, M.F., 47enne romano diplomato maestro di musica, sono scattati gli arresti domiciliari. Residente alla Garbatella dove vive e dove lavorava come insegnante privato di chitarra con diversi bimbi della zona.

A suo carico ora, come evidenziato dal Gip del Tribunale di Roma che ha emesso il provvedimento, sono emersi "gravi indizi di colpevolezza per condotte reiterate di abuso sessuale in danno di giovanissime allieve nel corso di lezioni di chitarra impartite al loro domicilio". Le minorenni, ascoltate dagli agenti della mobile hanno confermato i fatti del maestro durante le "lezioni" . Il 47enne avrebbe cercato poi di proseguire gli approcci anche dopo l'interruzione delle lezioni da parte dei genitori, tentando di fissare nuovi incontri con le ragazzine.

"Per le indagini sono stati determinanti i genitori che hanno capito che qualcosa non andava e si sono rivolti a noi. Sono stati coraggiosi, abbiamo lavorato insieme per raccogliere le prove e ricostruire la dinamica degli abusi" hanno spiegato gli investigatori.