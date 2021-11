5 nov 2021 09:13

TI VENDO! - ARRESTATO A BARI UN 25ENNE CHE FACEVA PROSTITUIRE LA FIDANZATA - IL GIOVANE FACEVA DA PAPPONE, PUBBLICANDO ANNUNCI E TROVANDO I CLIENTI. E POI TENEVA PER SE' I GUADAGNI CHE UTILIZZAVA PER COMPRARE DROGA, LASCIANDO LA RAGAZZA SENZA ACQUA E CIBO - LA POVERINA, PER POTER MANGIARE, ERA COSTRETTA A PROSTITUIRSI ANCHE A NOTTE FONDA. LE VESSAZIONI SONO CONTINUATE PER MESI, ANCHE QUANDO SI È SCOPERTO CHE LA GIOVANE ERA RIMASTA INCINTA…