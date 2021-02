TIFATE, MA IN SILENZIO – IN MANCANZA DI RESTRIZIONI, NEGLI USA IL "CENTERS FOR DISEASE CONTROL" STILA UNA SERIE DI RIDICOLE REGOLE PER GUARDARE IL SUPER BOWL SPERANDO CHE L’EVENTO NON DIVENTI OCCASIONE DI CONTAGIO - SI RACCOMANDA DI GUARDARE LA PARTITA SENZA URLARE, CANTARE O TIFARE. A CHI VUOLE RIUNIRSI IN CASA È CONSIGLIATO DI TENERE LE MASCHERINE E MANTENERE LA DISTANZA. CHI VA NEI BAR A VEDERE LA PARTITA, INVECE, DOVREBBE EVITARE…

fan dei kansas city chiefs

Il Centers for Disease Control ha dettato le linee guida per i fan che si apprestano ad assistere al Super Bowl, ricordando a coloro che si riuniranno di evitare di tifare, di urlare o di cantare. In ogni caso l’opzione caldamente consiglia è di assistere alla partita con le persone conviventi, partecipando al massimo a riunioni all’aperto o organizzando delle visioni colletive online.

istruzioni del cdc per il super bowl 1

Per coloro che non potranno fare a meno di incontrarsi, l’agenzia ricorda di non invitare molte persone, di tenere le mascherine e la distanza sociale. «A coloro che tifano per i Kansas City Chiefs o i Tampa Bay Buccaneers si consiglia di evitare di urlare, tifare ad alta voce o cantare. È più indicato applaudire o battere i piedi». A Los Angeles, che ha allentato le restrizioni dopo due mesi, ai bar e ai ristoranti viene vietata la proiezione del Super Bowl.

super bowl covid 1

Tra le altre raccomandazioni c'è quella di preferire il cibo di asporto, evitando portate in condivisione e ricordandosi di non scambiarsi piatti, posate e bicchieri. Per coloro che non potranno fare a meno di andare a vedere la partita in un bar, il CDC ha ribadito che si dovrebbe evitare di utilizzare i servizi igienici durante i "periodi di traffico intenso" come l'intervallo o immediatamente dopo il fischio finale. «Riducete al minimo il tempo che trascorrete nel ristorante o nel bar. Più a lungo rimanete, più aumentate il rischio».

istruzioni dei cdc per il super bowl fan a tampa 1 super bowl covid 2 un ristorante di prepara per il super bowl a tampa fan a tampa 2 ristoranti a tampa 1