Anni prima di Tiger King, il mondo ha avuto la sua Tiger Queen. Lei era l’attrice Tippi Hedren, attrice di Hollywood scoperta da Alfred Hitchcock, che era conosciuta per la sua ossessione per i grandi felini che la portò a vivere con Neil, un leone da 180 chili che era libero di girare nella sua grande casa doveva viveva con il marito di allora Noel Marshall e i figli Melanie Griffith e Jerry Marshall.

Un'ossessione che spinse Tippi Hedron, protagonista degli "Uccelli" di Hitchcock e il marito a girare “Roar” nel 1981, il film pubblicizzato fin da subito come la pellicola più pericolosa mai realizzata. E non era di certo un’affermazione tanto campata in aria visto che sul set entrano coinvolti 150 felini che crearono non pochi problemi. Alla fine delle riprese 70 tra membri del cast e dell’equipe rimasero feriti. Una tigre fece uno scalpo a un cameramen, la gamba di Hedren rimase ferita in un incontro ravvicinato con un elefante e andò in cancrena.

Noel venne ricoverato in ospedale in condizioni critiche per tre settimane dopo che un morso di tigre alla mano gli causò una spesi. Una “strage” che non risparmiò neppure Melanie Griffith che rischiò di perdere un occhio e si dovette sottoporre a un lungo intervento di ricostruzione facciale.

Solo allora Hedren capì come la sua ossessione era dannosa per la sua famiglia: «Mi chiedevo se Melanie pensasse che aver dedicato così tanta attenzione ai felini che stavamo accumulando non lasciasse spazio per lei».

Fu proprio per prepararsi al film che Hedren accolse nella sua casa di Beverly Hills Neil, il leone di cui bisognava studiare i movimenti e che divenne “fonte di ispirazione” per l’attrice. Solo a distanza di anni Hedren ripensò a quella scelta di mettersi a casa un leone come una “decisione stupida oltre ogni immaginazione”.

Hedren ora dedica la sua vita alla gestione dello Shambala Animal Preserve ad Acton, a nord di Los Angeles, che ospita la sua arca di animali esotici del film e sostiene le leggi che vietano la proprietà privata dei grandi felini.

