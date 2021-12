TIK TOK E IL TUO SESSO NON C'E' PIU'! - I VIDEO POSTATI DA INFLUENCER TRANS SULLA TRANSIZIONE E SULL'ACCESSO ALLE TERAPIE ORMONALI SONO STATI VISTI 26 MILIARDI DI VOLTE, "FACENDO CREDERE A UNA GENERAZIONE DI BAMBINI CHE E' FACILE E CHE E' LA RISPOSTA A TUTTI I PROBLEMI" - LA PIATTAFORMA HA SIGLATO UN ACCORDO CON STONEWALL, ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI LGBT, PER PROMUOVERE QUESTO MATERIALE E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Gli attivisti hanno accusato TikTok di “lavare il cervello” ai bambini ospitando video virali sui social media che promuovono il cambiamento del sesso come “figo”. Il materiale pubblicato da influencer transgender sul servizio di social network, in cui forniscono consigli sulla transizione e sull'accesso alle terapie ormonali, è stato visto da milioni di giovani telespettatori.

Alcuni genitori sono preoccupati che il coinvolgimento di TikTok, che è diventata l'app più scaricata nel Regno Unito lo scorso anno, stia alimentando un "contagio sociale" di pressione sui giovani impressionabili e l'aumento di adolescenti che si identificano come trans.

Più di un quarto degli utenti britannici di TikTok ha un'età compresa tra i 15 e i 25 anni e i bambini di età compresa tra i quattro e i 15 anni che si registrano trascorrono in media 69 minuti sull'app ogni giorno, secondo i dati di TikTok. L'analisi di The Mail on Sunday mostra che i video con l'hashtag #Trans sono stati visti più di 26 miliardi di volte.

TikTok ha firmato una partnership all'inizio di quest'anno con Stonewall, la controversa organizzazione benefica per i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, per promuovere questo materiale.

Una popolare influencer transgender di TikTok, Bella Fitzpatrick, ha raccolto 20.000 sterline dai suoi follower in meno di tre mesi per finanziare un intervento chirurgico privato di riassegnazione del genere.

La diciannovenne ha 700.000 follower e spiega il processo di transizione, inclusa la sua esperienza nel bypassare le liste d'attesa del SSN.

Un altro esempio è quello di Alex Consani, 18 anni, che ha più di 680.000 follower. È diventata virale cinque anni fa quando, all'età di 12 anni, la rivista Cosmopolitan ha raccontato la sua vita da modella trans. In uno dei suoi video, visto 2,3 milioni di volte, dice ai follower che sono «a una pillola di estrogeni lontano da un glow up». Un "glow up" è una trasformazione mentale, fisica ed emotiva in meglio.

Il canale dell'influencer Jaison Jowett mostra il processo di transizione e l'esecuzione di un intervento chirurgico di riassegnazione. Un video è descritto con la didascalia "Guarisci con me dopo un intervento chirurgico eccezionale!" – un riferimento a un'operazione ricostruttiva al torace.

Un altro video inizia con le parole "Ero un bravo ragazzo cristiano" prima di mostrare la trasformazione in "trans, ateo gay che ama i tatuaggi e il caos".

Ieri sera, Kate Harris, della LGB Alliance, che si oppone alle politiche di Stonewall sulle questioni transgender, ha dichiarato: «La nostra principale preoccupazione è che milioni di bambini impressionabili stiano guardando questi influencer online. Non è un caso che la crescita di TikTok coincida esattamente con la crescita esponenziale dei bambini che presentano disforia di genere».

La Harris ha descritto alcuni dei video come "profondamente spaventosi", aggiungendo: "Il messaggio è spesso: «Non coinvolgere i tuoi genitori».

«Quello che questi video fanno credere a una generazione di bambini è che è facile cambiare sesso e che è la risposta a tutti i tuoi problemi».

Stephanie Arai-Davies, di Transgender Trend, che vuole una maggiore assistenza sanitaria basata sull'evidenza per i bambini con disforia di genere, ha dichiarato: «È estremamente influente ed è pieno di video che ritraggono la transizione medica come fresca e spigolosa. Il genere è visto come la nuova ribellione. Queste piattaforme di social media che promuovono la transizione medica dovrebbero includere un avvertimento su tale materiale».

Un portavoce di TikTok ha dichiarato: «Siamo onorati che la comunità LGBTQ+ abbia abbracciato TikTok fin dai primi giorni, come piattaforma per l'espressione di sé, l'educazione, la costruzione della comunità e la gioia».

Un portavoce di Stonewall ha dichiarato: «I nostri contenuti consentono ai giovani LGBTQ+ di sapere che non sono soli nelle loro esperienze».