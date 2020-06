TIK TOK! ZOOM ZOOM! - UN’ADOLESCENTE DI 14 ANNI RACCONTA LA SUA VITA IN QUARANTENA A DAGOSPIA – CAROLINA FEDERICI: “STO AL TELEFONO SU TIK TOK E SU HOUSEPARTY CERCANDO DI MANTENERE I RAPPORTI CON I MIEI AMICI. UNA SERA ABBIAMO ORGANIZZATO UN “MOVIE NIGHT” - LE LEZIONI ONLINE SU ZOOM SPESSO VENGONO INTERROTTE DAI “ZOOM RAIDERS” CHE PRENDONO IN GIRO I PROFESSORI E FANNO SHARE SCREEN METTENDO IMMAGINI ASSURDE – A SCUOLA CI SIAMO RITROVATI IN UNA SITUAZIONE DI CAOS CON IL MINISTRO AZZOLINA CHE CAMBIAVA LE MODALITÀ D’ESAME OGNI TRE PER DUE…”

Ho quattordici anni e sono passati più di tre mesi da quando è iniziata la quarantena. In questo lungo periodo ho scoperto diverse cose. Più o meno piacevoli.

Nonostante il fatto che la mia scuola si sia organizzata molto bene con Zoom, partecipare alle lezioni online per sette ore e mezzo al giorno è davvero stancante. Perché ovviamente è molto più complicato seguire le lezioni e si finisce così poi per fare molti compiti a casa.

Spesso avvengono interruzioni da parte dei cosiddetti “Zoom Raiders”, hackers che entrano nei meeting grazie ai link postati dai compagni su Twitter. Sono divertenti fino a un certo punto, ad esempio prendono in giro i professori e fanno share screen mettendo immagini assurde e, a volte, un po’ inappropriate.

Il primo mese è filato liscio, specialmente perché faceva ancora freddo e io non avevo molta voglia di uscire; il problema è arrivato poi con le belle giornate.

Mi diventava tutto molto più pesante da sopportare.

Durante i weekend sarei stata già al mare con i miei amici a fare le solite cavolate pre-estive, invece sto tutto il giorno al telefono su Tik Tok e su Houseparty cercando di mantenere i rapporti con i miei amici con cui sto ore al telefono.

Una sera abbiamo organizzato un “movie night” dove in quattro ci siam messi a vedere un film su Netflix. Tra l’altro è stato un periodo in cui abbiamo visto alcune serie TV che non riuscivamo mai a vedere per via degli impegni: La Casa di carta, Outerbanks, Vis a Vis, Lucifer che ora va molto di moda insieme ad Elite.

Ora che siamo a giugno, lo stress sta aumentando per tutte le terze medie e soprattutto per i maturandi. Ci siamo ritrovati in una situazione di caos dove tutti aspettavano il nuovo decreto per vedere che cosa avesse in serbo per noi il ministro Azzolina che cambiava le modalità d’esame ogni tre per due.

Inizialmente si sperava in un 6 politico, poi ad una tesina scritta senza la prova orale, ed infine siamo arrivati alla conclusione di una tesina scritta da presentare oralmente su Zoom. Il ministro Azzolina ha ricevuto per questa sua mancanza di coerenza tantissimi insulti e critiche su Instagram, alcuni molto creativi e divertenti al punto che meritano davvero di essere letti.

Questo lockdown non ha avuto solo aspetti negativi, ma è stato un momento di riflessione utile a capire quante cose della vita normale si danno per scontate e che poi finiscono con il mancare, come per esempio fare un TikTok per strada con le amiche, andare al cinema a piazza Cavour e poi prendersi un gelato, organizzare cene con amici, fare sport all’aperto.

In compenso sono riuscita a fare tante nuove cose: come dedicarmi a nuovi esperimenti in cucina, ho assaggiato la pizza preparata da me ed era buonissima, il tortino al cioccolato anche se ancora non perfetto e i nutellotti, morbidi biscotti alla Nutella e alla marmellata.

Oppure fare sport a casa seguendo il sito di Popsugar (un canale Youtube che raccoglie i migliori PT americani), una vera scoperta che mi ha fatto capire quanto è importante imparare a sapersi coordinare bene, provare a farmi le unghie da sola, fallendo miseramente ed è stato bello avere il tempo di leggere.

Ora i miei unici pensieri sono quelli di prendere un bel voto all’esame, e di riuscire ad organizzare una piccola festa per il mio compleanno il 21 giugno e recuperare tutto il tempo perso con i miei amici durante questi due mesi.

