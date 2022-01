TIKTOK BOOM! - IN PAKISTAN UNA 14ENNE È MORTA DOPO ESSERSI SPARATA ACCIDENTALMENTE MENTRE STAVA GIRANDO UN VIDEO SU TIKTOK - NEL 2021 NEL PAESE QUATTRO RAGAZZINI HANNO PERSO LA VITA MENTRE STAVANO GIRANDO VIDEO DA POSTARE SUL SOCIAL NETWORK CINESE...

(ANSA) - Una ragazza di 14 anni è morta dopo essersi sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok, la popolare piattaforma per video brevi. E' accaduto nella città di Hyderabad, in Pakistan. A renderlo noto è stata la polizia. "Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte", hanno spiegato i dottori. Nel 2021 in Pakistan quattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video su TikTok.