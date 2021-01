22 gen 2021 19:44

TIKTOK, CHI È? IL GARANTE DELLA PRIVACY! - L’AUTORITÀ HA DISPOSTO PER L’APP IL BLOCCO IMMEDIATO DELL’USO DEI DATI DEGLI UTENTI PER I QUALI NON SIA STATA ACCERTATA CON SICUREZZA L’ETÀ ANAGRAFICA - LA DECISIONE DI INTERVENIRE È ARRIVATA DOPO LA TERRIBILE VICENDA DELLA BAMBINA DI PALERMO MORTA PER UNA SFIDA SOCIAL…