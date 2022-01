TIKTOK? CHI È? UN LAVORATORE CHE TI SFANCULA - SPUNTANO COME FUNGHI I VIDEO DI RAGAZZI CHE DECIDONO DI MOLLARE IL LAVORO, ANNUNCIANDO LE DIMISSIONI SUI SOCIAL: DOPO I 40ENNI ANCHE LA "GEN Z" SI RIBELLA ALLO SFRUTTAMENTO E USA LA PIATTAFORMA PER DENUNCIARE COMPORTAMENTI SCORRETTI DEL DATORE DI “LIVORE” E STIPENDI DA FAME. LA PRIMA FU SHANA BLACKWELL CHE, INVOLONTARIAMENTE, FECE DA APRIPISTA A… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Anna Lombardi per "la Repubblica"

great resignation 1

Buttare all'aria la carriera, annunciando le dimissioni dal proprio posto di lavoro con un video postato su TikTok. In America non è più solo una tendenza: ma una vera epidemia. Parte, certo, di quel fenomeno molto più ampio che i media già chiamano " Great Resignation " - "Grandi Dimissioni" - che da due anni a questa parte ha visto almeno 10 milioni di persone, circa l'8 per cento della forza lavoro (numeri dell'Us Bureau of Labor Statistics risalenti a novembre) abbandonare l'impiego che avevano prima della pandemia, per i motivi più diversi: dalla paura dei contagi all'accontentarsi dei sussidi pubblici, fino al ripensamento della centralità del lavoro nella vita privata.

Shana Blackwell

Proprio quest' ultimo è il fattore che ha spinto decine di migliaia di persone (nessuno sa esattamente quante) a condividere le proprie dimissioni sui social. Abbandoni plateali davanti al palcoscenico dei follower, video-condividendo l'intero processo: frustrazione, dubbi, sogni, rabbia, ripensamenti. Sorta d'esperienza collettiva cara soprattutto ai nativi digitali della Generazione Z, insomma i giovani nati fra fine anni 90 e primi 2000.

great resignation 3

Involontaria madrina della tendenza è stata Shana Blackwell: che nell'ormai "lontano" ottobre 2020, a soli 19 anni, lasciò clamorosamente il suo impiego nel magazzino Walmart di Lubbock, in Texas, accusando di soprusi il suo supervisor tramite interfono: «Attenzione gentili clienti e colleghi. Voglio solo farvi sapere che in questo negozio gli impiegati sono trattati come m... e i manager usano epiteti sessuali per rivolgersi al personale femminile. Frasi che non vorreste venissero rivolte alle vostre figlie. Mando tutto al diavolo. Mollo... ». (…)

great resignation

Da allora video accompagnati da hashtag come #IQuitMyJob o #QuitTok hanno invaso la piattaforma fino a raggiungere platee astronomiche: ottenendo almeno 6 miliardi di visualizzazioni, stando a dati recenti pubblicati sulla rivista finanziaria Fortune . (…)

