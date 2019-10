TIKTOK. CHI È? L’ISIS - I JIHADISTI DELLO STATO ISLAMICO SI FANNO PROPAGANDA SU UNA DELLE PIATTAFORME SOCIAL PIÙ POPOLARI TRA GLI ADOLESCENTI - I VIDEO DIFFUSI MOSTRANO MILIZIANI CON PISTOLE IN MANO, PERSONE CHE INTONANO INNI ESTREMISTI E CADAVERI IN STRADA ACCOMPAGNATI DA STICKER DI CUORI ROSA, STELLE O IL SIMBOLO DELLA PACE…

I jihadisti del sedicente Stato Islamico (Isis) sono approdati su TikTok, una delle piattaforme social più popolari tra gli adolescenti, per diffondere loro video di propaganda. Lo denuncia la ByteDance, compagnia cinese proprietaria della piattaforma, spiegando che sono stati rimossi almeno 10 account.

"Alle organizzazioni terroristiche e a qualsiasi altra organizzazione criminale è severamente vietato l'uso di TikTok. Non utilizzare TikTok per promuovere e supportare queste organizzazioni o individui", ha spiegato la società.

La notizia è stata diffusa in esclusiva dal Wall Street Journal, che ricorda come TikTok lo scorso anno sia stata utilizzata da 500 milioni di utenti nel mondo. Permette di creare e condividere video di 15 secondi. I video diffusi dai jihadisti dell'Isis su TikTok sono stati girati per strada da miliziani con pistole in mano e sono stati ''addolciti'' con sticker raffigurati cuori rosa, stelle o il simbolo della pace.

Trasmettono immagini di persone che cantano inni dell'Isis, donne che esprimono una posizione estremista, ma anche ragazzi affascinanti, cavalli in corsa o cadaveri per le strade. Alcuni di questi account hanno raggiunto un migliaio di follower, prima di essere rimossi.

''Questo modo accattivante per propagare l'ideologia dell'Isis permette di diffondere rapidamente i messaggi e di farli aderire alla memoria collettiva. Tende ad essere molto più efficace dei sermoni o dei trattati teologici'', ha detto al Wsj Elisabeth Kendall, esperta di estremismo all'Università di Oxford. "La rima, il ritmo, i testi evocativi e i messaggi incisivi sono particolarmente attraenti per i giovani", ha aggiunto.

La segnalazione di una ventina di account sospetti è arrivata da Storyful, una delle principali piattaforme di verifica dei contenuti diffusi online. ''A differenza di altre piattaforme, che si basano sulle amicizie o sulle comunità degli utenti, TikTok si basa sul coinvolgimento degli utenti con un flusso infinito di nuovi contenuti", ha affermato Darren Davidson, direttore di Storyful.

"Le pubblicazioni dell'Isis violano le politiche di TikTok, ma il volume di contenuti rende difficile per TikTok sorvegliare la propria piattaforma e sradicare questi video", ha aggiunto. TikTok è stata la terza applicazione più scaricata nel 2018. Il 30 per cento dei suoi utenti ha meno di 18 anni.

