Il doppio colpo in Italia del fondo inglese di private equity Cvc Capital partner è arrivato proprio a ridosso di Natale, quando il team guidato dal managing partner Giampiero Mazza è riuscito a vendere a soci industriali le due società ex Sisal per un totale di quasi 3,4 miliardi.

La società di giochi e pagamenti era stata acquistata da Cvc nel 2016 per 960 milioni quando era in difficoltà e fin dall'inizio l'idea, poi rivelatasi vincente, è stata quella di separare i due business in due società a sè stanti.

(…) Il doppio colpo Sisal ora permette al team di Mazza di concentrarsi sul dossier Telecom sul quale hanno iniziato a lavorare fin da gennaio 2021 insieme a Nomura (di cui Marco Patuano, ex ceo di Telecom, è senior advisor). Come per Sisal c'è l'idea della divisione della rete telefonica dal servizio commerciale, tema ricorrente da anni per Tim ma che nessuno ha mai messo in pratica.

Il piano di Cvc per Tim è pronto fin dall'estate scorsa, poi a settembre il fondo ha cominciato a esporre le sue idee ai vari stakeholders della società, il governo, la Cdp, Vivendi e anche potenziali investitori come il fondo americano Kkr.

Quest' ultimo ha poi deciso di cercare l'affondo il 19 novembre mettendo sul piatto 0,505 euro per il 100% di Tim pur senza esplcitare il suo piano, che ora ha affidato a McKinsey. Cvc invece resta alla finestra convinta che per conquistare una società strategica come Tim sia necessario prima allineare tutti gli interessi in campo in uno specifico progetto e solo dopo, eventualmente, procedere con un'offerta.

