Il 10% dei casi di cancro in Europa sono causati dall'inquinamento dell'ambientale anche nei posti di lavoro. Lo sostiene nel rapporto "Battere il cancro - il ruolo dell'ambiente europeo", l'Agenzia per l'ambiente dell'Unione europea (qui il report completo in inglese). L'inquinamento dell'aria, all'esterno e negli edifici, è collegato all'1% di tutti i casi di cancro in Europa, e causa circa il 2% di tutte le morti per tumore.

Solo per il cancro ai polmoni, la percentuale sale al 9% delle morti. L'esposizione al radon è legata al 2% di tutti i casi di tumore, e la radiazione ultravioletta naturale al 4%, specie per il melanoma.

Fumo passivo e altri ambienti di lavoro - Il fumo passivo può aumentare il rischio di cancro fino al 16% in persone che non hanno mai fumato. Alcune sostanze chimiche usate nei luoghi di lavoro in Europa e rilasciate nell'ambiente sono cangerogene: piombo, arsenico, cromo, cadmio, acrylamide, pesticidi, Bisfenolo A e Pfas. L'amianto provoca dal 55 all'88% dei casi di tumore al polmone sul posti di lavoro, oltre a colpire laringe e ovaie.

