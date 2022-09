12 set 2022 10:45

TINTINNIO DI MANETTE – DIECI PERSONE ARRESTATE PER CORRUZIONE ELETTORALE E TRUFFA IN PROVINCIA DI LECCE: IN CARCERE ANCHE IL SINDACO DI OTRANTO, PIERPAOLO CARIDDI ELETTO A GIUGNO E GIÀ SOTTOPOSTO ALL’OBBLIGO DI DIMORA PER UN’ALTRA INCHIESTA. IN MANETTE ANCHE IL FRATELLO LUCIANO – SOTTO LA LENTE DEGLI INQUIRENTI SONO FINITI ALCUNI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, IN PARTICOLARE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E…