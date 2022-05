2 mag 2022 08:52

TINTINNIO DI MANETTE A PALERMO - ARRESTATI L’EX CONSIGLIERE COMUNALE GIULIO CUSUMANO E IL CANTANTE ALESSIO SCARLATA: SONO ACCUSATI DI TRUFFE AI DANNI DELLO STATO E FALSI IN ATTI PUBBLICI - AVREBBERO PRESENTATO FALSA DOCUMENTAZIONE FISCALE PER OTTENERE FINANZIAMENTI CON COSTI “GONFIATI” PER ALCUNE INIZIATIVE CULTURALI, TRA CUI LA MANIFESTAZIONE “PALERMO CITÀ DELLA CULTURA 2018”, E HANNO USATO LE SOMME RICEVUTE PER…