UN TIR TIRA L'ALTRO - UN CAMIONISTA UBRIACO SEMINA IL PANICO SULL’AUTOSTRADA DEI FIORI: PERCORRE CIRCA 3 CHILOMETRI CONTROMANO E SFIORA L’INCIDENTE CON VEICOLI E TIR CHE PROCEDONO NELLA DIREZIONE OPPOSTA - IL CAMIONISTA E’ STATO FERMATO DA UNA PATTUGLIA DELLA POLIZIA STRADALE – ECCO COME E’ FINITA – VIDEO

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Un camionista romeno risultato poi ubriaco ha percorso circa tre chilometri contromano sull’ Autostrada dei Fiori, tra Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, dopo essere uscito da una piazzola di sosta rischiando diverse volte un incidente con i veicoli che procedevano nella direzione giusta. È accaduto la scorsa notte. L’uomo è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale che gli ha sequestrato il tir. Stando a quanto ricostruito, sembra che l’autotrasportatore si fosse fermato per una pausa sulla carreggiata in direzione di Genova.
 

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Dopo avere cenato, è ripartito imboccando l’autostrada contromano. Il tir è stato segnalato alla polizia da automobilisti in preda al panico che gli hanno suonato e lampeggiato. L’uomo, che aveva un tasso alcolico nel sangue pari a 1,80 g/l, è riuscito a invertire la marcia all’altezza di un by pass utilizzato da polizia e operatori dell’Autostrada. A quel punto, quand’era ormai nei pressi della Barriera di Ventimiglia, è stato fermato e denunciato. Gli è stata comminata una multa di 6500 euro

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