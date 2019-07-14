UN TIR TIRA L'ALTRO - UN CAMIONISTA UBRIACO SEMINA IL PANICO SULL’AUTOSTRADA DEI FIORI: PERCORRE CIRCA 3 CHILOMETRI CONTROMANO E SFIORA L’INCIDENTE CON VEICOLI E TIR CHE PROCEDONO NELLA DIREZIONE OPPOSTA - IL CAMIONISTA E’ STATO FERMATO DA UNA PATTUGLIA DELLA POLIZIA STRADALE – ECCO COME E’ FINITA – VIDEO-
VIDEO! LETIZIA, CHE MESTIZIA! LA REGINA DI SPAGNA SBAGLIA IL PROTOCOLLO E RE FELIPE LA BACCHETTA DAVANTI A TUTTI - LETIZIA ORTIZ SI ERA ATTARDATA A PARLARE SUL PORTONE DI INGRESSO DEL SALONE MENTRE IL RE ERA DAVANTI A LEI. E POI HA SBAGLIATO A...
SPREMUTA DI LIMONOV: “IL CASO RUSSIA-LEGA? E’ TUTTO UN FAKE. 'BUZZFEED' E’ UNA TESTATA SCREDITATA. SALVINI NON ERA PRESENTE AL PRESUNTO INCONTRO ALL’HOTEL METROPOL, QUINDI NON GLI SI PUO’ RIMPROVERARE NULLA - DUGIN HA INCONTRATO PIU’ VOLTE SAVOINI? E QUALE IMPORTANZA HA SE SI SONO VISTI - TUTTO QUESTO GIOVA ALLE FORZE CONTRARIE AL RINNOVAMENTO IN ITALIA. BENE O MALE CHE SIA, SALVINI E’ UNA FORZA NUOVA..."
UNA GRANATA (CLAUDIO) SULL’ENI – IL CERCHIO SI STRINGE: L’AVVOCATO CALAFIORE RACCONTA ALLA PROCURA DI MILANO CHE IL BRACCIO DESTRO (E SINISTRO) DI DESCALZI, CLAUDIO GRANATA, HA CHIESTO A UN TESTIMONE CHIAVE DI RITRATTARE LE SUE ACCUSE A DESCALZI (OGGI IMPUTATO PER CORRUZIONE INTERNAZIONALE) NELL'INCHIESTA SULLA PRESUNTA MAXI-TANGENTE NIGERIANA - "GRANATA GLI PROMISE CHE L'AVREBBE RIASSUNTO"
HO VISTO UN POSTO CHE MI PIACE, SI CHIAMA MONDO – GODETEVI QUESTE FOTO SCATTATE DA OVI D. POP CHE CI RICORDANO CHE IL PIANETA VISTO DALL’ALTO È UN POSTO MERAVIGLIOSO - PRENDENDO LE DISTANZE DAL CAOS, I COLORI SEMBRANO RISPENDERE, LE STRADE CREANO SINUOSI GIOCHI SUI QUALI CI SI VORREBBE PERDERE E OGNI SPAZIO CON LE SUE GEOMETRIE DIVENTA MAGICO: DALLE PRATERIE INNEVATE ALLA SOLITUDINE DI UN UOMO FINO A…
INTER-JUVE: NON E’ MAI TROPPO ICARDI- I BIANCONERI FIUTANO L’AFFARE: IN BALLO UN CLAMOROSO SCAMBIO CON KEAN (MA I NERAZZURRI VORREBBERO UN CONGUAGLIO)- INTANTO ICARDI LASCIA IL RITIRO DELL’INTER, TIFOSI DIVISI – QUASI FATTA PER DE LIGT ALLA JUVE, L’AJAX ANNUNCIA: STA PER TRASFERIRSI
CAFONAL SELVAGGIA – LA LUCARELLI PRESENTA IL SUO LIBRO “FALSO IN BILANCIA” A MILANO E ACCORRE NIENTEPOPODIMENO CHE DONNA PAMELA – LA PERRICCIOLO SI È SCAPICOLLATA DA ROMA PER ACCLAMARE LA SUA SCRITTRICE PREFERITA E SI È CONCESSA ALL’ASSALTO DI FAN, CURIOSI E AMMIRATRICI CHE LE HANNO CHIESTO UN SELFIE - E SUL CASO PRATI: “C’È ANCORA MOLTO DA SAPERE E DA SCOPRIRE, MA…”
MEJ COJ***! - ''SULLA LUNA CI SIAMO STATI O NO? PER ME NO''. IL GIORNALISTA IVO MEJ SUL SITO DEL ''FATTO'' PROMUOVE IL DOCUMENTARIO ''AMERICAN MOON'' (VIDEO), ''DUE ORE DI SERENA E PLAUSIBILE CONFUTAZIONE DELLA VERITÀ UFFICIALE SULLA LUNA'' - IL DEBUNKER PAOLO ATTIVISSIMO: ''FANDONIE DI UN GIORNALISMO INCAPACE DI ESSERE OBIETTIVO. CERTO CHE CI SIAMO ANDATI: ECCO PERCHÉ''
OMEOPATIA VATTENE VIA - LA FRANCIA NON RIMBORSERÀ PIÙ I FARMACI OMEOPATICI, O FORSE SI LIMITERÀ A UN 15%: GLI ESPERTI DELL'ALTA AUTORITÀ SANITARIA HANNO STABILITO CHE QUEI FARMACI NON CURANO NIENTE. ORA MACRON DEVE DECIDERE, MA CI SONO LE PRESSIONI DEL SINDACO DI LIONE: IL GIGANTE DELL'OMEOPATIA BOIRON È FRANCESE E DÀ LAVORO A 1.300 PERSONE. MA QUESTO CON LA SALUTE C'ENTRA POCO…