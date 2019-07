INTER-JUVE: NON E’ MAI TROPPO ICARDI- I BIANCONERI FIUTANO L’AFFARE: IN BALLO UN CLAMOROSO SCAMBIO CON KEAN (MA I NERAZZURRI VORREBBERO UN CONGUAGLIO)- INTANTO ICARDI LASCIA IL RITIRO DELL’INTER, TIFOSI DIVISI – QUASI FATTA PER DE LIGT ALLA JUVE, L’AJAX ANNUNCIA: STA PER TRASFERIRSI