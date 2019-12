TIRA UNA BRUTTA ARIA DALLE PARTI DI BUCKINGHAM PALACE - IL MATRIMONIO DI CARLO E CAMILLA SAREBBE VICINO AD UN MISTERIOSO EPILOGO. COME RIMBALZA DAI TABLOID BRITANNICI, CAMILLA AVREBBE MINACCIATO DI RIVELARE I SEGRETI DELLA FAMIGLIA WINDSOR NEL CASO IN CUI CARLO SI RIFIUTASSE DI FIRMARE UN ACCORDO DI DIVORZIO DAL VALORE DI 300 MILIONI DI STERLINE

Liberoquotidiano.it

carlo e camilla in nuova zelanda 6

La famiglia reale d'Inghilterra è scossa dall'ennesimo principio di scandalo. Questa volta i protagonisti sono Carlo Windsor e la consorte Camilla Shand, il cui matrimonio sarebbe vicino ad un misterioso epilogo. Come rimbalza dai tabloid britannici, l'aspirante coppia regnante starebbe affrontando una dura crisi coniugale, con Camilla che avrebbe minacciato di rivelare i segreti della famiglia Windsor nel caso in cui Carlo si rifiutasse di firmare un accordo di divorzio dal valore di 300 milioni di sterline. Le tensioni tra i due, amanti durante il matrimonio con Lady D e sposati dal 2005, sarebbero scoppiate in occasione dell'ultimo viaggio ufficiale nel Sud Pacifico.

carlo e camilla in nuova zelanda 1 13

Camilla sarebbe tornata anzitempo a Londra, nel momento in cui il marito Carlo stava per prendere un aereo di Stato in direzione Isole Salomone. La bufera, che minaccia di abbattersi sulla famiglia reale, arriva ad un anno esatto dall'annunciata abdicazione della 94enne regina Elisabetta in favore del figlio 71enne Carlo, principe del Galles. Inoltre alcune indiscrezioni rivelano di un incontro tra Camilla e il celebre avvocato divorzista dei vip, Fiona Shackleton. Tira una brutta aria dalle parti di Buckingham Palace.

donald e melania trump con la regina elisabetta, carlo e camilla carlo e camilla al mare alle barbados 1 carlo e camilla al mare alle barbados 2 carlo e camilla al mare alle barbados 7 carlo e camilla con papa ratzinger nel 2009 carlo e camilla con papa bergoglio carlo e camilla carlo e camilla ascot carlo e camilla in carrozza CARLO E CAMILLA D INGHILTERRA carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla d inghilterra carlo e camilla da giovani carlo e camilla al mare alle barbados 8 carlo e camilla al mare alle barbados 6 carlo e camilla 2