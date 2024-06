TIRA PIU' DI UN CARRO DI BUOI – UN 24ENNE ALBANESE EVADE DAL CARCERE DI NIZZA PER INCONTRARE LA SUA FIDANZATA A PIACENZA - IL FUGGIASCO AVEVA OTTENUTO LA SEMI-LIBERTÀ, CHE GLI PERMETTEVA DI USCIRE DAL CARCERE PER ALCUNE ORE AL GIORNO PER LAVORARE, CON L’OBBLIGO DI RIENTRARE IN STRUTTURA MA IL RICHIAMO DELLA FAGIANELLA E' STATO PIU' FORTE - QUANDO E' STATO BECCATO IL RAGAZZO AVEVA CON SÉ DELLE DOSI DI COCAINA...

Estratto da www.liberta.it

vEvade dal carcere di Nizza e si ferma a Piacenza per amore dove viene arrestato. La squadra mobile di Piacenza, in collaborazione con la Divisione S.I.Re.N.E. del servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, ha arrestato un pericoloso cittadino albanese di 24 anni, evaso di recente da un carcere francese. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio, 5 giugno, a Piacenza, dopo un’indagine rapidissima.

Il giovane, noto per numerose condanne per reati vari commessi in Francia, si trovava in stato di reclusione presso il carcere di Nizza da gennaio 2021. Recentemente aveva ottenuto il beneficio della semi-libertà, che gli permetteva di uscire dal carcere per alcune ore al giorno per lavorare, con l’obbligo di rientrare in struttura. Tuttavia, nell’aprile scorso, ha approfittato di questa libertà per fuggire dalla Francia.

Nella mattinata di ieri, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha ricevuto notizia dell’emissione di un mandato di arresto europeo a suo carico. I preliminari accertamenti hanno indicato che il ricercato poteva avere dei contatti in Italia, in particolare nella città di Piacenza. […]

L’uomo è stato localizzato nella zona di via Colombo, mentre era a bordo di un autoveicolo a noleggio e stava per lasciare la città dopo un incontro romantico con una pregiudicata piacentina. Gli investigatori della Sezione Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione lo hanno fermato, circondato e arrestato una volta confermata la sua identità.

Durante l’arresto, il giovane è stato trovato in possesso di dosi di cocaina per uso personale e segnalato come assuntore di stupefacenti. Ora si trova in carcere a Piacenza, in attesa delle procedure di estradizione verso la Francia, dove continuerà a scontare la sua pena, ricalcolata alla luce dell’evasione, che potrebbe portargli ulteriori tre anni di reclusione […]