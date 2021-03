TIRIAMO FUORI IL CARTONATO? - IL PRINCIPE FILIPPO È STATO TRASFERITO DALL’OSPEDALE KING EDWARD VII DI LONDRA AL ST BARTHOLOMEW’S HOSPITAL: BUCKINGHAM PALACE HA CONFERMATO CHE IL DUCA STA RISPONDENDO BENE AI TRATTAMENTI PER L’INFEZIONE RISCONTRATA ORMAI PIÙ DI UNA SETTIMANA FA, MA PER MONITORARE UNA PRE-ESISTENTE SITUAZIONE DEL CUORE, IL MARITO DI ELISABETTA II RESTERÀ NEL NUOVO OSPEDALE ALMENO PER UN’ALTRA SETTIMANA…

Enrica Roddolo per "www.corriere.it"

principe filippo 5

Il principe Filippo è stato trasferito stamane dall’ospedale King Edward VII di Londra al St Bartholomew’s Hospital. Buckingham Palace ha confermato che il duca di Edimburgo sta rispondendo bene ai trattamenti per l’infezione riscontrata ormai più di una settimana fa. Ma ha aggiunto che anche per monitorare una pre-esistente situazione del cuore, il marito di Elisabetta II resterà nel nuovo ospedale per un’altra settimana. Almeno.

Nel polo d’eccellenza cardiovascolare

Insomma, data l’età - 99 anni che il 10 giugno saranno un secolo tondo - i medici hanno preferito monitorare anche la situazione generale del principe Filippo. E in particolare la situazione cardiovascolare. Quando al St Bartholomew’s, è infatti il centro d’eccellenza per le malattie cardiache di Londra. Il principe era stato già operato per un problema alle coronarie nel 2011 al Papworth Hospital.

IL PRINCIPE CARLO DOPO LA VISITA AL PADRE FILIPPO IN OSPEDALE

Il ricovero del 2011

Filippo, nonostante il secolo di vita, ha mantenuto sempre un portamento fiero, invidiabile e forse anche incredibile pensando alla sua età. Merito degli anni in Marina e dell’amore per lo sport che il duca ha sempre coltivato con passione. Ma in un secolo di vita ci sono stati anche diversi ricoveri. Oltre al ricovero al Papworth Hospital nel Cambridgshire nel 2011 ci fu quello per un’infezione alla vescica l’anno successivo. Motivo per il quale fu costretto a rinunciare a gran parte dei festeggiamenti per il Giubileo di diamante della regina. Che adesso confida di averlo al suo fianco – la sua «roccia» di sempre – per il Platinum Jubilee già fissato per l’estate del 2022. Un programma dei festeggiamenti è già in fase di elaborazione da parte del numero 10 di Downing Street con la Royal Household.

principe filippo 3

I preparativi per il compleanno

Da mesi la Royal Household sta predisponendo tutto anche per il doppio compleanno di Her Majesty (che festeggia ufficialmente il suo anniversario a giugno, anche se il compleanno effettivo è ad aprile) e quello del marito, il 10 giugno.

La nascita a Mon Repos

Carattere forte, poco amante di troppe frivolezze, Filippo - Philippos Schleswig-Holstein Sonderburg-Glucksburg - venne alla luce nel 1921 sul tavolo del soggiorno della residenza aristocratica di Mon Repos costruita nel 1824 e affacciata sulla natura selvaggia del Mediterraneo. «E’ un bimbo magnifico, in salute, grazie al cielo», scrisse emozionata e raggiante la madre Alice per dar conto della venuta al mondo del suo atteso figlio maschio. E in quel “in salute” c’era tutta la comprensibile soddisfazione, il senso di benedizione provato da Alice che aveva invece seri problemi di udito: era nata sorda e vivrà un’esistenza attraversata dal disagio.

la regina elisabetta e il principe filippo 2

Dal 1947 al fianco della regina

Dal 1947 al fianco della regina Elisabetta, dopo il sì a Westminster Abbey per il quale rinunciò ai suoi titoli di principe di Grecia e Danimarca (e a una promettente carriera nella Royal Navy), Filippo ha sempre assicurato alla regina il suo appoggio, e consiglio. Alla vigilia del sì, il 19 novembre 1947, il re gli conferì il titolo di His Royal Highness e la mattina seguente Filippo fu creato Duke of Edinburgh, Earl of Merioneth e Baron Greenwich.

king edward vii hospital

La gioventù ospite della nonna, a Londra

Nato in Grecia ma cresciuto a Londra dove ogni anno era ospite della nonna, Vittoria, marchesa vedova di Milford Haven che gli apriva volentieri la porta quando il ragazzo era in libera uscita dal rigore di Gordonstoun, la severa e rigorosa scuola che Filippo imporrà anche al figlio Carlo. Conobbe Elisabetta a un Royal wedding, ma la scintilla scoccò al Royal Naval College di Dartmouth.

principe filippo 4

L’incoronazione di Elisabetta II

Fu di Filippo la regia della solenne incoronazione di Elisabetta II nel giugno 1953, sotto le volte di Westminster Abbey. Ma per lui non ci nessuna investitura ufficiale. Un Royal warrant sancì: avrà la precedenza, dopo la regina. Ma senza una posizione costituzionale. Solo nel 1957 la regina lo nominerà con una lettera patente, Prince of the United Kingdom. Il principe Filippo, Duca di Edimburgo.

