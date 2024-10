TOCCA DI NUOVO DARE RAGIONE A WANNA MARCHI: I COGLIONI VANNO INCULATI - MICHELLE COMI, STELLINA IN ASCESA DI "ONLYFANS", HA RACCOLTO 15 MILA EURO IN 24 ORE PER PAGARSI L'OPERAZIONE E FARSI UN INTERVENTO DI MASTOPLASTICA AGGIUNTIVA AL SENO - LA RICHIESTA DELLA 29ENNE: "SALVE SUDDITI, DONATE PER L’INTERVENTO DELLA VOSTRA SOVRANA" - IN TOTALE LE OFFERTE SONO STATE 88, LA PIÙ ALTA DI 3 MILA EURO...

In un giorno ha raccolto più di 15mila euro per rifarsi il seno. È questo il risultato raggiunto dalla influencer e creatrice di contenuti su OnlyFans Michelle Comi. La 29enne aveva pubblicato sui suoi canali social la raccolta fondi creata sul sito di crowdfunding GoFundMe: obiettivo raggiungere 15mila euro per finanziare l’intervento di chirurgia plastica. Detto fatto, in un solo giorno i suoi fan le hanno donato poco più della cifra necessaria:

«Ragazzi sono lieta di annunciarvi che la raccolta fondi è finalmente finita. In un solo giorno siamo riusciti a raggiungere il traguardo di 15 per la mia mastoplastica additiva, wow! Voglio fare un ringraziamento speciale a tutti gli imprenditori in Italia senza i quali non sarebbe stato possibile», ha ringraziato con un video sui social la giovane.

“Contribuisci all’aumento del seno della tua principessa” era il titolo della campagna seguito dalla descrizione: «Salve sudditi, da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio seno. Donate per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana. Vi terrò aggiornati in questo percorso». Dai dati forniti dalla piattaforma di crowdfunding si può accertare che le donazioni sono state in tutto 88: 3mila euro quella più alta. [...]

