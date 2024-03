TOCCAMOSE: SECONDO GLI ESPERTI “IL MONDO AFFRONTERÀ UN’ALTRA PANDEMIA” – IL PRESAGIO TUTT’ALTRO CHE ROSEO DI DEVI SRIDHAR, CONSIGLIERE DELLA CASA BIANCA STATI UNITI DURANTE LA PANDEMIA E PROFESSORESSA ALL’UNIVERSITÀ DI EDIMBURGO: "IL MONDO SEMBRA NON VOLER ACCETTARE CHE UN’ALTRA PANDEMIA NEL CORSO DELLA NOSTRA VITA SIA INEVITABILE" – IL MONDO DELLA MEDICINA È "FRUSTRATO" DALL’ATTEGGIAMENTO DEI POLITICI, CHE PRENDONO SOTTOGAMBA LA SITUAZIONE…

Da www.blitzquotidiano.it

devi sridhar 2

Il mondo affronterà un’altra pandemia. Fingere il contrario è ingenuo. Devi Sridhar, consigliere degli Stati Uniti durante la pandemia Covid e professoressa all’Università di Edimburgo, ha lanciato un minaccioso avvertimento sulle future pandemie. Con un articolo sul Guardian, Sridhar spiega come il mondo della medicina sia “frustrato” dal fatto che i leader e politici siano più concentrati sulle “priorità politiche” piuttosto che sulla salute pubblica. E, scrive, il mondo sembra non voler accettare che un’altra pandemia nel corso della nostra vita sia inevitabile.

La professoressa ricorda anche un incontro del 2019 con alcuni Paesi a basso e medio reddito per prepararli a future pandemie: “La risposta dei ministri di questi paesi fu che erano più preoccupati nel fornire l’assistenza sanitaria di base alle loro popolazioni piuttosto che affrontare la prospettiva di queste minacce esistenziali”. “Purtroppo – continua – il Regno Unito sta cadendo in questo tranello, è difficile presentare argomentazioni convincenti per investire nella prevenzione verso future pandemie quando le persone oggi si trovano ad affrontare ritardi nelle cure per il cancro o lunghe attese per ambulanze e visite.

terapia intensiva covid

Ma fingere che non dovremo affrontare un’altra minaccia pandemica nel corso della nostra vita è, nella migliore delle ipotesi, ingenuo. Sicuramente ci deve essere un modo per fare tutto”. Migliorare, quindi, la sanità nel quotidiano e in più prepararci anche per future pandemie.

PANDEMIA DI CORONAVIRUS devi sridhar 3 pandemia globale di influenza devi sridhar 1