TOCCATEMI TUTTO, MA NON I CAPELLI – LE PRIORITÀ DI TRUMP CHE, IN PIENA PANDEMIA, SI LAMENTA DEL FILO D’ACQUA DELLA DOCCIA CHE NON GLI CONSENTE DI FARSI UNO SHAMPOO COME SI DEVE: “ARRIVATE IN UNA NUOVA CASA, APRITE IL RUBINETTO E NON VIENE ACQUA. SE SIETE COME ME È IMPOSSIBILE LAVARSI BENE I CAPELLI. NON SO VOI, MA I MIEI DEVONO ESSERE PERFETTI…”

Silvia Natella per "www.leggo.it"

Donald Trump "vive sempre insieme ai suoi capelli" parafrasando una nota canzone italiana. La sua chioma, naturale o trapiantata che sia, è un tratto distintivo e parte integrante della personalità. E ora è al centro di una nuova vicenda che suona come una barzelletta. Il presidente degli Stati Uniti si è lamentato pubblicamente della poca acqua nella doccia che non permetterebbe uno shampoo efficace e il governo ha proposto nuovi standard nazionali per consentire un flusso più abbondante.

Trump si era lamentato durante un evento pubblico giovedì scorso in una fabbrica dell'Ohio. «Arrivate in una nuova casa, aprite il rubinetto e non viene acqua. Aprite la doccia e se siete come me è impossibile lavarsi bene i capelli», ha detto l'inquilino della Casa Bianca sollevando qualche piccola polemica come riporta la Cnn.

Colpisce come in piena pandemia da coronavirus e in campagna elettorale, con la fresca scelta della candidata alla vice presidenza democratica Kamala Devi Harris, il governo abbia una simile priorità. Il dipartimento dell'Energia ha diffuso una proposta per superare il limite massimo di 2,5 galloni (circa 9,5 litri) che ogni soffione di doccia americano può erogare al minuto, secondo una legge del 1992, fatta per evitare sprechi idrici.

Un'esigenza personale, esternata con la nota verve, è finita al centro dell'agenda politica. «Non so voi, ma i miei capelli devono essere perfetti», ha aggiunto. L'insolito colore giallo incuriosisce gli osservatori, finisce al centro di gag comiche ed è argomento di gossip. In passato non sono mancate notizie sulla tinta usata e il possibile 'riporto'.

