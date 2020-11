30 nov 2020 17:30

TOCCHIAMO BRUSAFERRO – PENSAVATE DI SFANGARLA PRESTO CON IL VIRUS? ALLORA SENTITE COSA DICE IL PRESIDENTE DELL’ISS: “LA PANDEMIA CI ACCOMPAGNERÀ PER UN ANNO E MEZZO, È UNO STRESS CHE NON È STATO PUNTIFORME, COME UN TERREMOTO O UN’ALLUVIONE” - “STIAMO METTENDO IN ATTO STRATEGIE DI ADATTAMENTO CHE LASCERANNO IL SEGNO IN FUTURO, ALCUNE PROBABILMENTE IN MANIERA PERMANENTE”