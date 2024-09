TOGHE AVVELENATE - IL PLENUM DEL CSM HA APPROVATO LA SOSPENSIONE DI ROSANNA NATOLI, LA CONSIGLIERA LAICA IN QUOTA IGNAZIO LA RUSSA, ACCUSATA DI RIVELAZIONE DI SEGRETO, PER AVERE INCONTRATO NEL SUO STUDIO DI AVVOCATO LA GIUDICE MARIA FASCETTO, CHE ERA SOTTO PROCESSO DISCIPLINARE PROPRIO AL CSM – I VOTI A FAVORE DELLA SOSPENSIONE SONO STATI 22, 6 I CONTRARI E 2 LE SCHEDE BIANCHE – LA REAZIONE DELLA NATOLI: “FANGO CONTRO DI ME, TORNERO’ A FARE LA NONNA”

++ CSM: CON 22 VOTI A FAVORE PASSA LA SOSPENSIONE DI NATOLI ++

(ANSA) - Con 22 voti a favore della sospensione, sei voti contrari e due schede bianche, il plenum del Csm ha votato per la sospensione della consigliera laica Rosanna Natoli. Pertanto, ha detto il vicepresidente Fabio Pinelli, il plenum dichiara la sospensione della consigliera Natoli.

CSM: NATOLI, TORNERÒ A FARE LA NONNA, FANGO CONTRO DI ME

(ANSA) - "Contro di me c'è stata una campagna di fango" messa in atto da una parte della stampa che mi ha definita "amica di un uomo: il presidente del Senato Ignazio La Russa è amico di più di mille persone a Paternò" e "io in quel paese ci sono solo nata perché c'è l'ospedale ma abito da un'altra parte,", ha detto la consigliera non togata del Csm Rosanna Natoli nel suo intervento al plenum che sta votando sulla sua sospensione. Ad avviso della Natoli, non è ancora stato sfondato il soffitto di cristallo e di una donna che viene eletta dal Parlamento al Csm si dice che è amica di La Russa "e non per le sue competenze e capacità". "Se il plenum voterà per la mia sospensione tornerò a fare la nonna, ho un nipote e me ne sta arrivando un altro a dicembre".

PLENUM CSM CASO NATOLI, PROPOSTA SOSPENSIONE CONSIGLIERA

(ANSA) - Il Comitato di presidenza del Csm, con un intervento del vicepresidente Fabio Pinelli, ha proposto al plenum l'esame della relazione con la quale si chiede di votare a scrutinio segreto per la sospensione della consigliera Rosanna Natoli, dimessasi dalla commissione disciplinare del Csm dopo lo scandalo sulle rivelazioni dei suoi incontri con una magistrata, Maria Fascetto Sivillo, sotto procedimento disciplinare.

Pinelli ha sottolineato che la condotta "appare sussumibile nel reato di rivelazione di segreto d'ufficio", per la "violazione dei doveri di imparzialità e terzietà". Al plenum è presente Natoli che ha depositato memorie.

CSM: NATOLI, NON MI DIMETTO, NON ACCETTO PROCESSI SOMMARI

(ANSA) - "Non mi dimetto, non accetto processi sommari": lo ha detto nel suo intervento in corso al plenum del Csm la consigliera Rosanna Natoli. "Nessun atto di indagine è stato compiuto dalla Procura di Roma e non può una perizia di parte, per di più non giurata, e depositata da una parte che ha numerosi procedimenti penali e disciplinari" avere valore di prova in quanto "è un atto che non ha alcun valore probatorio".

"La mia sospensione avalla un pericoloso precedente: basta che una procura formuli una iscrizione e si chiede la sospensione di un consigliere del Csm", ha aggiunto Natoli.

CSM: NATOLI, PROCURA ROMA NON È COMPETENTE, VALUTARE OPERATO

(ANSA) - "Stigmatizzo fortemente il comportamento della Procura di Roma che non è competente perché l'incontro tra me e Sivillo Fascetto è avvenuto a Paternò" in Sicilia. Così la consigliera del Csm Rosanna Natoli contesta l'inchiesta aperta nei suoi confronti dalla Procura di Roma e contesta - davanti al plenum del Csm - che "non sono stati rispettati i termini" e che "l'istruzione probatoria è mancante", ha auspicato l'intervento del Guardasigilli e quello del Pg di Cassazione Salvato. La Procura di Roma, secondo Natoli, "ha minato l'autonomia e l'indipendenza del Csm" perché "le indagini non sono completate". (ANSA).

