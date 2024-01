DALLE TOGHE ROSSE ALLE TOGHE “VERDI” – UNA GIUDICE DI BOLOGNA RIDUCE LA PENA PER TRE ECO-VANDALI CHE AVEVANO BLOCCATO UNA STRADA CON UNA MOTIVAZIONE IDEOLOGICA: SECONDO LA TOGA, QUELLA DEI PISCHELLI È STATA "UN’AZIONE MORALE" – LA PROCURA AVEVA CHIESTO LA CONDANNA A UN ANNO PER I “GRETINI” MA, IN TRIBUNALE, LA PENA È STATA RIDOTTA A SEI MESI – LA NUOVA LEGGE CHE COLPISCE GLI IMBRATTATORI DI MONUMENTI: RISCHIANO FINO A 5 ANNI..

GLI ECO ATTIVISTI CONDANNATI PER IL BLOCCO DELLA STRADA «MA FU UN’AZIONE MORALE»

Estratto dell’articolo di Marco Merlini per il "Corriere della Sera"

Condannati a sei mesi con pena sospesa per aver bloccato la tangenziale di Bologna, ma con l’attenuante riconosciuta di avere manifestato seguendo motivazioni di ordine morale e sociale. È questo il giudizio del Tribunale del capoluogo emiliano per i tre attivisti di Ultima generazione — Silvia, Mida ed Ettore — che lo scorso 2 novembre insieme ad alcuni amici avevano deciso di mettere in scena la clamorosa protesta: in due volevano addirittura cementarsi a terra e solo l’intervento di vigili del fuoco e del 118 aveva risolto la situazione, impedendo che lo facessero.

La scelta del gup Simona Siena è stata accolta con particolare soddisfazione dagli ambientalisti e dagli avvocati difensori: «È importante che sia stato riconosciuto il nobile motivo alla base della loro azione — spiega uscendo dall’aula uno dei legali dei tre giovani, Elia De Caro —. Si è ritenuto che i temi sollevati siano condivisi: l’allarme per l’emergenza climatica abbraccia tutti. Poi c’è chi dice di abbracciarlo e pone atti contrari alla stessa emergenza, di fatto accelerandola, e chi pur sbagliando le forme, e su questo ci si lavorerà, pone azioni nell’interesse di tutti. Per come era cominciata questa vicenda, ora siamo comunque su un piano differente».

Rispetto alla richiesta del pubblico ministero, che era stata di un anno, la condanna a sei mesi è arrivata per i reati di violenza privata aggravata e interruzione di pubblico servizio; i tre che si sono visti riconoscere anche le attenuanti generiche sono stati assolti dall’accusa di danneggiamento, inottemperanza del foglio di via e manifestazione non autorizzata. […]

Nel giorno del giudizio, all’esterno dell’aula, erano presenti anche i familiari dei tre ragazzi. Per tutti un lungo sospiro di sollievo, ma anche l’ansia per quello che potrà accadere in futuro se i loro figli dovessero rendersi protagonisti di altri blitz: «Sono contenta che sia andata così — dice la mamma di Ettore — e sono fiera dell’impegno che mettono i nostri figli per cause così importanti. Noi siamo della generazione degli Anni Settanta e negli ultimi tempi abbiamo visto i ragazzi spenti, senza voglia di lottare per quello che sarà il loro futuro. Mi piacerebbe che anche il mondo degli adulti si svegliasse». […]

CARCERE FINO A 5 ANNI: È LEGGE LA STRETTA SUGLI ECOVANDALI

Estratto da www.ilsole24ore.com

Il disegno di legge di conversione del decreto contro le ecoproteste, approvato in via definitiva dalla Camera, prevede un inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi provochi danni a beni culturali o paesaggistici. Nel mirino del governo i giovani di gruppi come “Ultima generazione” che, per contestare le politiche che hanno portato all’impazzimento del clima, hanno gettato vernici su monumenti, quadri o nei canali di Venezia. Questo, in estrema sintesi il contenuto del testo che porta la firma del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, già approvato l’11 luglio dal Senato.

Nel testo si legge che chiunque distrugga, disperda, deteriori, renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con una sanzione che va dai 20.000 ai 60.000 euro. Se si arriva ad “un uso pregiudizievole per la conservazione o integrità” di questi beni o ad un loro “uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico” la sanzione può oscillare da 10.000 a 40.000 euro. L’autorità competente ad occuparsi della materia è il Prefetto e la notifica all’interessato deve avvenire entro 120 giorni dalla commissione del fatto. […]

Oltre al pagamento di una multa fino a 10.000 euro. Se, invece, il danneggiamento avverrà in musei, pinacoteche o gallerie la reclusione potrà andare da 1 a 6 mesi e la multa potrà essere da 300 a 1.000 euro.