Caso Eni: pg Cassazione, 'trasferire pm Storari da Milano'

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Via dalla Procura di Milano il pm del caso Amara, Paolo Storari. A chiederlo alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, come riporta il Corriere della Sera, è il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, titolare dell'azione disciplinare esercitata nei confronti di Storari.

Secondo il Corriere la richiesta è quella di "cacciare d'urgenza dalla Procura di Milano il pm, Paolo Storari", che nell'aprile del 2020 aveva consegnato i verbali segretati in formato word sulla presunta associazione segreta 'Loggia Ungheria' all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo, " e trasferirlo d'ufficio in via cautelare senza che possa più esercitare le funzioni di pm nemmeno nella nuova sede".

Tra "le gravi scorrettezze" che Salvi contesta a Storari sul piano disciplinare c'è "l'informale e irrituale" consegna a Davigo di copie non firmate di verbali "su una supposta associazione segreta di cui avrebbero fatto parte anche due consiglieri Csm": essendo stata fatta "a un singolo consigliere Csm" e "a insaputa del procuratore di Milano", ha violato le modalità formali ricavabili da due circolari Csm del 1994 e 1995.

Caso Eni:il 30 luglio l'udienza sul trasferimento di Storari

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - E' stata fissata al 30 luglio l'udienza in camera di consiglio in cui la Sezione disciplinare del Csm dovrà pronunciarsi sulla richiesta del Pg della Cassazione di trasferire d'urgenza da Milano e dalle sue funzioni di pubblico ministero il pm milanese Paolo Storari.

