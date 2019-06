16 giu 2019 12:06

TOGHE ROTTE - LO SCANDALO CSM TRAVOLGE ANCHE L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI: IL PRESIDENTE GRASSO SI DIMETTE - IL NUMERO UNO DEL SINDACATO DELLE TOGHE AVEVA LASCIATO NEI GIORNI SCORSI LA SUA CORRENTE (MAGISTRATURA INDIPENDENTE) IN POLEMICA CON LA SCELTA DI NON FAR DIMETTERE I MEMBRI DEL CSM COINVOLTI DALL'INCHIESTA. OGGI LA RINUNCIA ALL'INCARICO NELL’ANM: "VI RISPETTO MOLTO PIÙ DI QUANTO ABBIATE DIMOSTRATO DI RISPETTARE ME"