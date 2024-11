TOGLI L'ARTE? E NOI TI METTIAMO DA PARTE - IL 27ENNE ROMANO VALERIO TUVERI, CHE PULISCE I GRAFFITI DAI MURI, PALAZZI E MONUMENTI DELLA CAPITALE, HA RICEVUTO MINACCE DI MORTE DA CHI LO ACCUSA DI CANCELLARE L'"ARTE": "MA QUALE ARTE? LA SCRITTA 'STELLA 6 LA MIA VITA', UNA BESTEMMIA O UNA SVASTICA NON SONO ARTE. ROMA È GIÀ ARTE, NON HA BISOGNO DI QUESTE AGGIUNTE" - VIDEO

Estratto da "Il Messaggero"

valerio tuveri 6

Tuta bianca, maschera sul viso e una sabbiatrice a tracolla: Valerio Tuveri, 27 anni, sembra più un personaggio uscito da un film sui Ghostbusters che un paladino del decoro urbano. E invece eccolo lì, ogni mattina, armato di pazienza, a cancellare dal centro di Roma scritte degne del diario delle medie. "Ti amo, Chiara" e "Forza Lazio", lasciando riaffiorare il marmo travertino di una facciata storica. […]

Mr. Tuvs - questo il suo nome su TikTok - anche detto "Il ragazzo che pulisce Roma", ha attirato tanto consenso quanto critiche feroci. Il suo profilo conta 28 mila follower e oltre 2 milioni di "mi piace". Nei video, […] cancella scritte, tag e disegni da muri, statue e monumenti della capitale. Da Piazza Venezia a Fontana di Trevi. Ma non tutti apprezzano. «Stai cancellando arte!», lo accusano in molti. Qualcuno lo definisce un «fascista», altri gli augurano la morte. «Mi hanno insultato, minacciato e perfino preso di mira. Mi scrivono sui furgoni della ditta: è come se marcassero il territorio, come i cani» spiega il tiktoker.

valerio tuveri 3

L'IMPEGNO SOCIAL

La missione di Valerio è chiara: restituire dignità e decoro alla città che ama. «Lavoro in questo campo da quando ho 19 anni. Mio padre ha fondato l'azienda di sabbiature e restauri nel 2008, e io ho imparato tutto da lui. Puliamo monumenti, facciate, pietre di ogni genere, e i graffiti sono solo l'1% del nostro lavoro. Ma da luglio 2024 ho deciso di mostrare questo aspetto della mia vita sui social, per sensibilizzare le persone al rispetto della città». […]

«Roma è già arte, non ha bisogno di queste aggiunte. Se guardi un monumento, una chiesa, un palazzo storico, c'è già tutto: bellezza, storia, emozione. Una scritta, un tag, un insulto, per me sono solo un'aggressione alla città più bella del mondo».[…] Alcuni lo accusano di cancellare e censurare opere di street art. «Ma quale arte? "Stella 6 la mia vita", una bestemmia o una svastica non sono arte. Banksy è un artista, ma chi imbratta i muri di notte non è certo un Banksy. Se poi c'è un'opera bellissima fatta nel posto sbagliato, per me rimane inciviltà. Ci sono degli spazi in periferia dove si potrebbero fare dei murales ma con permessi adatti. Andrebbero a valorizzare quel luogo e non i monumenti».

LE MINACCE

valerio tuveri 4

Il suo tono cambia quando racconta le minacce ricevute. «Sono tutti profili fake o gente che non ha il coraggio di mostrarsi. Mi hanno augurato di morire, insultato la mia famiglia e il nostro lavoro. Ma io non rispondo, vado avanti per la mia strada. Non voglio avvelenarmi». Nonostante tutto, il 27enne è fiero del suo lavoro.

«Voglio sensibilizzare le persone, soprattutto i ragazzi. Non c'è futuro se non educhiamo le nuove generazioni al rispetto per ciò che ci circonda. Mi ha scritto una mamma, disperata: l'istituto di suo figlio, in zona Eur, era coperta di bestemmie e insulti razzisti. Mi ha chiesto di intervenire, ma non posso farlo senza i permessi. Certi luoghi, come scuole e piazze, dovrebbero essere puliti subito».

valerio tuveri 2

IL FUTURO

Il suo obiettivo è chiaro: collaborare con le istituzioni per migliorare la cura del territorio, magari lavorando gratis. «Mi piacerebbe appoggiarmi ad associazioni come Retake Roma, che hanno il potere di intervenire ovunque. Io non posso agire senza autorizzazioni: pulire un muro senza permesso è a tutti gli effetti un atto vandalico. Ma se potessi, lo farei per amore della città, senza chiedere nulla in cambio». Non mancano, però, i momenti di frustrazione. «A volte pulisco un muro e il lunedì successivo è di nuovo pieno di scritte. C'è chi mi commenta sotto i post con fare arrogante: Grazie bro, ora abbiamo una nuova tela'. Io li chiamo vandaletti'. Non capiscono che stanno rovinando qualcosa di unico. Ma io non mi arrendo: continuerò finché finiranno i muri da ripulire».[…]

valerio tuveri 8 valerio tuveri 7 valerio tuveri 1 valerio tuveri 9 valerio tuveri 5