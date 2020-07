TOGLIETE IL FIASCO AD ACHILLE LAURO - ''STO LAVORANDO A DUE ALBUM. CON IL PRIMO CI DIVERTIREMO, CON IL SUCCESSIVO CAMBIEREMO LA MUSICA ITALIANA" - “PRIMA DORMIVO SU UN MATERASSO PER TERRA, ADESSO SCELGO IN QUALE STANZA PASSARE LA NOTTE E CON CHI” – SE VA AVANTI, CON LE SINAPSI STACCATE DAL CERVELLO, IL MIRACOLATO DI SANREMO RISCHIA DI FINIRE A FARE IL COMMESSO DA GUCCI - VIDEO

Arianna Ascione per "www.corriere.it"

achille lauro 3

In questo periodo Achille Lauro risplende più degli outfit sfoggiati all’ultimo Sanremo: a maggio ha dato alle stampe il suo secondo libro ricco di riflessioni sulla vita, «16 marzo – L’ultima notte (Rizzoli)», e da qualche giorno è in radio con il singolo «Bam Bam Twist», il cui video - con Claudio Santamaria e Francesca Barra - lo vede alle prese con un remake glam di Pulp Fiction.

Il post celebrativo

A coronamento del suo stato di grazia Lauro De Marinis, che questa volta corre da solo (lui e il suo storico partner in crime, il chitarrista e produttore Boss Doms, hanno deciso di percorrere strade diverse), ha pubblicato un post celebrativo su Twitter, annunciando di aver firmato il più «importante contratto discografico degli ultimi 10 anni». Nel messaggio ricorda la gavetta che ha affrontato per arrivare dove si trova oggi: «Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi».

achille lauro

Piani ambiziosi

Decisamente ambiziosi i piani per il futuro dell’artista, che sta «lavorando su due album»: «Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana». Progetti forse un po’ poco umili per alcuni (un utente ha subito commentato: «Non vedevo così tanta umiltà da quando Ibra si proclamò dio di Los Angeles»). Ma nel giorno in cui Kanye West annuncia la sua corsa alla Casa Bianca la sua provocazione suona più come un buffetto sulla guancia.

benedetta barzini, boss doms, achille lauro e benedetta porcaroli achille lauro achille lauro achille lauro achille lauro gucci achille lauro achille lauro achille lauro con il copricapo di gucci achille lauro gucci achille lauro achille lauro sanremo achille lauro achille lauro achille lauro

achille lauro achille lauro con il copricapo di gucci achille lauro con il copricapo di gucci