TOGLIETE TELEGRAM AI NO-VAX - NEI CANALI DELL’APP DI MESSAGGISTICA SI SALDANO ANTAGONISTI DI SINISTRA, ANARCHICI E NOSTALGICI DEL FASCISMO: LE CONVERSAZIONI SONO SEMPRE PIÙ AGGRESSIVE E LA PROCURA DI ROMA HA MESSO SOTTO CONTROLLO UN CENTINAIO DI TELEFONI - PER LE FORZE DELL’ORDINE SARANNO SEI GIORNI DI FUOCO IN VISTA DEL G20 DI ROMA. L’AREA DELL’EUR SARÀ ZONA ROSSA, CON TIRATORI SUI TETTI E SISTEMI A PROVA DI ATTACCHI BATTERIOLOGICI

chat no vax su telegram 1

Camilla Mozzetti e Giuseppe Scarpa per “il Messaggero”

Ribollono di livore le chat dei No Green Pass. Schiumano di rabbia in previsione del G20 che si terrà a Roma il 30 e il 31 ottobre con la Questura a lavoro per ultimare tutti i dettagli di un ingente piano sicurezza. Una ventina sono le chat considerate più calde, monitorate senza sosta dal Cnaipic della polizia.

Così come diventano sempre più aggressive le conversazioni tra estremisti di destra e di sinistra, controllati grazie alle intercettazioni preventive. Sono un centinaio i telefoni tenuti sotto da parte della procura di Roma.

insulti e minacce sul canale telegram basta dittatura 1

Più si avvicina il fine settimana in cui i grandi della terra saranno sotto lo stesso cielo più i progetti bellicosi dei diversi attori della galassia nera, rossa, anarchica e No Green Pass salgono di livello.

INTERCETTAZIONI

Per inquirenti e investigatori saranno sei giorni di fuoco. Decine di persone, tra le forze dell'ordine, hanno le orecchie incollate alle cuffie per ascoltare presunte organizzazioni di manifestazioni e proteste violente.

La separazione che carabinieri e polizia oggi operano è quella tra i contestatori della tessera verde e gli estremisti tradizionali. I primi, negli ultimi giorni, hanno cominciato a riversare una quantità di insulti e frasi aggressive come «con il kalashnikov vogliamo spazzare via tutto» che lasciano interdetti gli stessi inquirenti. Frasi che vanno lette come delle millanterie.

TELEGRAM ANNUNCI DI LAVORO PER NO GREEN PASS

Chi li monitora non sottovaluta il rischio ma considera la minaccia meno credibile. Diverso peso hanno le parole di neofascisti, antagonisti e anarco insurrezionalisti. In questo caso, ogni progetto, viene preso maggiormente sul serio. Inoltre, su questo fronte, si registra una certa competizione tra i due blocchi contrapposti.

L'obiettivo di rossi e neri è divenire il punto di riferimento di fasce sempre più ampie della popolazione messe in ginocchio dalla pandemia. Il controllo delle piazze, durante le manifestazioni violente, è la principale vetrina. Il palcoscenico offerto dal G20 diventa così la migliore ribalta possibile. Intanto procede il piano di sicurezza per l'evento. Ieri pomeriggio si è svolto il nuovo Tavolo tecnico in Questura.

basta dittatura canale telegram no green pass e no vax

IL PIANO

Il centro congressi della Nuvola, dove si svolgeranno i lavori, sarà circondato da un'area di massima sicurezza che si estende per 10 chilometri e che parte da viale America (Palasport escluso) e arriva a lambire la Laurentina.

Su tutto il perimetro, che di fatto sarà inaccessibile, saranno disposti 19 varchi di ingresso ed uscita mentre le bonifiche dell'area con unità cinofile e artificieri scatteranno già nelle prossime ore.

no green pass a roma 2

Si procederà a verificare non solo la superficie ma l'intero sistema al di sotto della zona interessata dal vertice. Saranno impiegati migliaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri, a cui si aggiungeranno 500 soldati. La sicurezza dei cieli sarà garantita da uno scudo areo composto da droni ed elicotteri oltre che da una no fly zone per l'intera area della Nuvola e per la zona del II distretto (ovvero il Centro).

dal canale telegram no al tempio ebraico globale

L'area sarà controllata anche da tiratori scelti mentre sul posto i vigili del fuoco garantiranno i sistemi Nbcr per escludere attacchi batteriologici. Le stazioni delle metro Eur-Fermi, Eur-Palasport, Eur-Magliana e Laurentina saranno chiuse dalle 19 del 29 ottobre fino alla fine dell'evento, mentre le corsie centrali della Cristoforo Colombo saranno off-limits dalle 19 di venerdì fino a domenica.

no green pass a roma 16

Nei due giorni del G20 saranno previste inoltre chiusure per siti archeologici e musei. Attenzionati, infine, tutti i palazzi istituzionali, le sedi diplomatiche e i luoghi che, oltre alla Nuvola, saranno interessati dal vertice, come le Terme di Diocleziano, il Vaticano, il Quirinale. Grande attenzione sarà riservata alle manifestazioni che sono state preavvisate e che si terranno soprattutto nella giornata di sabato.

insulti e minacce sul canale telegram basta dittatura

Da San Giovanni all'Ostiense, tra sit-in e cortei scenderanno in piazza anche gli attivisti di Fridays for future oltre ai Cobas, mentre il centro sociale Acrobax ha promosso un Climate camp dal 28 ottobre all'1 novembre. Ieri hanno dato conferma della presenza al G20 i presidenti Joe Biden, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdoan e il premier Boris Johnson.

