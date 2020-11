TOGLIETECI TUTTO MA NON PORNHUB - RIVOLTA A LUCI ROSSE IN THAILANDIA CONTRO L’OSCURAMENTO DELLA PIATTAFORMA HOT E DI ALTRI 190 SITI PORNOGRAFICI. È APERTO UN NUOVO FRONTE NEL PAESE DEL SUD-EST ASIATICO, ATTRAVERSATO DA MESI DALLE PROTESTE STUDENTESCHE CONTRO MONARCHIA ED ESERCITO - L'ITALIA SI È POSIZIONATA AL SETTIMO POSTO TRA QUEI PAESI CHE HANNO GENERATO PIÙ TRAFFICO SUL SITO...

Da “il Giornale”

Una rivolta sui social e una manifestazione di piazza contro l' oscuramento di Pornhub e di altri 190 siti pornografici in Thailandia: si è aperto un nuovo fronte nel Paese del sud-est asiatico, attraversato da mesi dalle proteste studentesche contro monarchia ed esercito. Il ministro dell' Economia digitale, Puttipong Punnakanta, ha annunciato lo stop nell' ambito della lotta alla pornografia e ai siti di scommesse online, illegali in base alla legge thailandese. In rete, però, si è scatenata una protesta contro quella che viene definita come un' inaccettabile censura.

L' hashtag #SavePornhub è subito dilagato su Twitter in un Paese, la Thailandia, in cui il noto sito per adulti è tra i 20 più visitati con una media record mondiale di 11 minuti e 21 secondi al giorno per utente.

Decine di attivisti hanno protestato davanti alla sede del ministero con magliette e cartelli con scritte come «Liberate Pornhub». In rete qualcuno è arrivato a ipotizzare che ora la protesta studentesca è destinata ad allargarsi contro «la dittatura digitale di chi vorrebbe dire ai giovani cosa possono guardare, dire e fare online».

Nello scorso anno Pornhub, la piattaforma di intrattenimento per adulti più famosa al mondo, ha ricevuto oltre 42 miliardi di visite con una media di 115 milioni di visite giornaliere. In questa classifica generale l' Italia si è posizionata al settimo posto tra quei paesi che hanno generato più traffico sul sito (in prima posizione troviamo stabilmente gli Stati Uniti e al secondo posto il Giappone con una crescita di 2 posizioni rispetto al 2018).

Si tratta di un avanzamento in classifica di una posizione rispetto al 2018, ma il dato più interessante è che Roma e Milano si sono posizionate tra le 20 città al mondo da cui vengono effettuati più accessi: Roma è all' 11° posto mentre Milano al 14° e in vetta vi sono New York, Londra e Parigi. I dati mostrano come anche gli utenti di sesso femminile, che decidono di visionare i contenuti della piattaforma, sono in crescita.

