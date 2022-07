TOGLIETEGLI TUTTO, TRANNE IL CELLULARE – OMICIDIO CHOC IN PROVINCIA DI PESCARA DOVE UN 15ENNE HA UCCISO IL NONNO 78ENNE CHE LO AVEVA RIMPROVERATO PERCHÉ TRASCORREVA TROPPO TEMPO AL CELLULARE: IL RAGAZZO LO HA COLPITO CON UNA SEDIA, LO HA PRESO A CALCI E, DOPO AVER RIPRESO IL TELEFONINO, AVREBBE RIPRESO IL MASSACRO PER POI POSTARLO SULLO STATO DI WHATSAPP – IL RAGAZZO, CHE PARE ABBIA PROBLEMI PSICOLOGICI, ERA STATO AFFIDATO AI NONNI DOPO CHE…

Eleonora Panseri per www.corriere.it

aggressione nonno

Avrebbe aggredito il nonno 78enne, colpendolo con una sedia, con parti di un aspirapolvere e prendendolo a calci, dopo essere stato rimproverato perché passava troppo tempo al telefono. L’uomo oggi non ce l’ha fatta, è morto all’ospedale di Pescara, e il nipote 15enne è stato arrestato e ora dovrà rispondere di omicidio. Secondo alcune indiscrezioni, il giovane si sarebbe anche ripreso con il cellulare mentre picchiava il nonno per poi postare le immagini sul suo stato di WhatsApp.

adolescente e cellulare

Il litigio sarebbe scaturito da un rimprovero dei nonni: i due avrebbero chiesto al ragazzo di trascorrere meno tempo attaccato al telefonino. Questo avrebbe scatenato la rabbia del 15enne che pare abbia problemi psicologici, forse derivanti da un disagio adolescenziale.

A chiedere aiuto alle forze dell’ordine e ai soccorritori del 118 ieri pomeriggio è stata la nonna del ragazzo che era stato affidato ai nonni materni a causa di una situazione familiare non facile ed era da tempo seguito dai servizi sociali dell’Ambito distrettuale sociale numero 13. Quando sono arrivati sul luogo del violento pestaggio, una villetta di Bucchianico, hanno trovato l’anziano in condizioni gravissime, con fratture al viso e le costole rotte, e il ragazzo rinchiuso nella sua camera da letto.

carabinieri 1

I carabinieri di chieti hanno impiegato del tempo per riuscire a convincerlo a uscire. Lo studente era sotto shock ed è stato portato in ambulanza all’ospedale di Chieti. Al momento è piantonato dalle forze dell’ordine. I carabinieri del Nor di Chieti si sono anche recati nell’abitazione per effettuare i rilievi necessari e portare via alcuni reperti, tra cui l’aspirapolvere e la sedia utilizzati dal ragazzo per colpire il nonno.

adolescente carabinieri 2