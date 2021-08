TOH! L'ADDIO A ROBERTO CALASSO NELLA CHIESA DI SANTA MARIA PRESSO SAN SATIRO… - UN ULTIMO SALUTO CHE ERA INIZIATO SU INSTAGRAM. "SOLO TU SAI" È IL POST CHE HA PUBBLICATO, PRIMA DELLA CERIMONIA, LA SCRITTRICE ANNA KATHARINA FRÖHLICH, MADRE DEI DUE FIGLI DI CALASSO, JOSEPHINE E TANCREDI, FISICAMENTE UGUALE A SUO PADRE. MENTRE LA MOGLIE DI CALASSO, FLEUR JAEGGY, RICEVEVA L’ABBRACCIO DELL’ÉLITE LETTERARIA: MASSIMO CACCIARI, MARIO ANDREOSE, TULLIO PERICOLI, ACHILLE MAURI, ELISABETTA E VITTORIO SGARBI

La moglie di Calasso, Fleur Jaeggy, e Anna Katharina Fröhlich con i due figli Josephine e Tancredi avuti da Calasso

Milano intitolerà una strada a Roberto Calasso, legata ai suoi luoghi, a partire dalla sede della sua casa editrice, Adelphi. Ce lo anticipa, alla fine del funerale dell'editore scrittore, che si è tenuto oggi 2 agosto a Milano, l'Assessore Filippo Del Corno.

Ce ne parla anche uno dei protagonisti del mondo editoriale milanese e italiano, Achille Mauri, pure presente all'ultimo saluto a Calasso, scomparso a Milano il 28 luglio a ottant'anni. Decorsi i termini di legge - almeno dieci anni dalla data della morte- , ci sarà una via Roberto Calasso, o una piazza Roberto Calasso, nella città che ha anche il ponte Alda Merini.

filippo del corno e vittorio sgarbi funerali di roberto calasso foto ansa:mourad balti touati

Un ultimo saluto che era iniziato su Instagram. "Solo tu sai" è il post che ha pubblicato, prima della cerimonia, la scrittrice Anna Katharina Fröhlich, madre dei due figli di Calasso, Josephine, che pure lo aveva ricordato su questo social, e Tancredi, fisicamente uguale a suo padre.

Calasso lascia un'Adelphi dei giovani. L'ultima generazione dei Calasso e suo nipote, Roberto Colajanni, che con la squadra adelphiana ha organizzato e gestito la camera ardente e il funerale, sono apparsi uniti, mentre ci s'interroga sul futuro di questa casa editrice, che avrà un impatto culturale e occupazionale.

"Per il suo impegno culturale Roberto Calasso incarna il mestiere dell'editore. Cosa succederà ad Adelphi lo ha già deciso lui e lo deciderà lui. È importante sottolineare questo" dice Elisabetta Sgarbi, che ha fatto arrivare nella Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, dove pure era presente con Vittorio Sgarbi, Massimo Cacciari, Mario Andreose, Eugenio Lio, Luca De Michelis, Tullio Pericoli, una corona di fiori a nome suo e della sua Nave di Teseo.

"Adelphi ha tutti gli strumenti per andare avanti grazie al grande lavoro fatto da Roberto Calasso, un editore che leggeva, com'era anche Valentino Bompiani. Saranno gli autori stessi ad andare verso Adelphi, a continuare la sua linea, a prescindere da quale sarà il suo assetto societario, e Milano gl'intitolerà sicuramente qualcosa" dichiara Achille Mauri, mentre il Gruppo GeMS è dato tra i possibili acquirenti di questo marchio, ammesso che la sua vendita sia prevista dalle ultime volontà di Calasso.

"C'è questo pregiudizio sui grandi Gruppi. Mondadori non ha schiacciato Einaudi, come si temeva. Bompiani, all'interno del Gruppo Giunti, ha mantenuto la sua autonomia. Calasso ha costruito una via talmente precisa che quelli che la dovranno continuare, la continueranno" afferma Antonio Franchini, direttore editoriale Giunti - Bompiani.

Quando il feretro, ricoperto di fiori bianchi, alla fine di una messa appassionata in cui il prete, argentino, ha parlato anche di letteratura, è uscito nell'estate milanese, per un attimo è piovuto, mentre la moglie di Calasso, la scrittrice Fleur Jaeggy, e le persone più vicine a lui cercavano un ultimo contatto terreno attraverso il legno chiaro della bara. Poi, quando è riapparso il sole, l'editore scrittore è stato portato a Venezia: riposerà nel cimitero di San Michele con, tra gli altri, Ezra Pound e Iosif Brodskij.

funerali roberto calasso i funerali di roberto calasso foto ansa:mourad balti touati Fleur Jaeggy e il nipote di Calasso, Roberto Colajanni funerali roberto calasso 4 funerali di roberto calasso foto ansa:mourad balti touati funerali di roberto calasso foto ansa:mourad balti touati 2 funerali roberto calasso La moglie di Calasso, Fleur Jaeggy, e Anna Katharina Fröhlich con i due figli Josephine e Tancredi avuti da Calasso - in primo piano Stella Pende massimo cacciari ai funerali di roberto calasso foto ansa:mourad balti touati funerali roberto calasso 5 roberto calasso funerali roberto calasso 3