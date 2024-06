TOH, CHI L'AVREBBE MAI DETTO: A TREVIGNANO NON C'E' MAI STATA NESSUNA APPARIZIONE - LO CERTIFICA IL VATICANO, CHE SBUGIARDA LA PSEUDO-SANTONA GISELLA CARDIA, LA QUALE SOSTENEVA DI VEDERE LA MADONNA OGNI TRE DEL MESE. LA DONNA, INSIEME AL MARITO, AVEVA ATTRATTO CENTINAIA DI INGENUI FEDELI NELLA LOCALITA' VICINO ROMA - CARDIA ERA RIUSCITA A FARSI DONARE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO PER LA SUA ASSOCIAZIONE...

gisella cardia la veggente di trevignano

(ANSA) - Il dicastero vaticano per la Dottrina della Fede riconosciuto oggi la "validità giuridica" del decreto con cui il 6 marzo scorso il vescovo di Civita Castellana, mons. Marco Salvi, aveva dichiarato la non soprannaturalità delle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano e avvertito "i fedeli di astenersi dall'organizzare e/o partecipare ad incontri privati e/o pubblici (siano essi di preghiera e/o di catechesi) che diano per certa e indubitabile la verità sovrannaturale degli eventi di Trevignano".

gisella cardia le iene 4

Nel comunicato diramato oggi dall'ex Sant'Uffizio si legge che "alla luce delle nuove Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali (17 maggio 2024), in riferimento al Decreto Prot. 01D/2024, emesso da Mons. Marco Salvi, Vescovo di Civita Castellana, in data 6 marzo 2024, d'intesa con questa Istituzione, riguardo alle asserite apparizioni e rivelazioni riferite dalla Sig.ra Gisella Cardia (all'anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla) e dal Sig. Gianni Cardia, questo Dicastero riconosce la validità giuridica del suddetto Decreto, sia per quanto riguarda il giudizio ivi espresso (constat de non supernaturalitate) sia per le disposizioni indicate nei punti a-d".

fedeli riuniti a trevignano romano senza la veggente gisella cardia

"Possa la Beata Vergine Maria, Madre di Gesù, Madre della Chiesa e Madre nostra, riportare pace e serenità in vista del bene spirituale dei fedeli della parrocchia di Trevignano Romano e del popolo di Dio che è in tutta la Diocesi di Civita Castellana", aggiunge la nota della Dottrina della Fede.

gisella cardia le iene 3 Gisella Cardia 1 GISELLA CARDIA RACCONTA IL MIRACOLO DELLA MOLTIPLICAZIONE DEGLI GNOCCHI gisella cardia le iene 1