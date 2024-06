TOH, CHI SI RIVEDE: È TORNATO L’ISIS - IL SEDICENTE STATO ISLAMICO ESCE DALLE FOGNE PER RICOMPARIRE IN VISTA DELLE OLIMPIADI DI PARIGI: IL GRUPPO HA DIRAMATO UN MANIFESTO SUI SOCIAL CON UN TERRORISTA CHE PILOTA UN “DRONE ARMATO” SULLA TORRE EIFFEL – IL POSTER DI PROPAGANDA: “LE OLIMPIADI DEI LUPI SOLITARI SONO INIZIATE CON LA VOLONTÀ DI ALLAH” – IN GERMANIA È STATO ARRESTATO UN JIHADISTA: VOLEVA INTRUFOLARSI AGLI EUROPEI…

Traduzione di un estratto dell’articolo di Sayan Bose per https://www.the-sun.com/

olimpiadi a parigi misure di sicurezza

L'organizzazione terroristica ISIS ha minacciato di attaccare alle prossime Olimpiadi di Parigi con un terribile messaggio apparso in un manifesto di propaganda. Il sedicente stato islamico ha pubblicato un'immagine di propaganda che mostra uno dei suoi terroristi mentre pilota un "drone armato" per attaccare l'iconica Torre Eiffel.

Il poster, diffuso dai canali di social media legati all'ISIS, era intitolato: "Le Olimpiadi dei lupi solitari sono iniziate con la volontà di Allah". L'agghiacciante minaccia indica vagamente che potrebbero esserci tentativi di compiere attacchi terroristici in stile lupi solitari a Parigi durante i prossimi giochi. La Francia è già in stato di massima allerta a causa di una serie di vili minacce da parte di organizzazioni terroristiche islamiche. Solo pochi giorni fa, i poliziotti dell'antiterrorismo francese hanno sventato un complotto per un attacco "di ispirazione islamica" che era stato pianificato durante i Giochi Olimpici.

minacce dei lupi solitari dell isis per le olimpiadi francesi

L'agenzia nazionale di intelligence ha arrestato il 18enne Rokhman B., sospettato di aver organizzato un attentato a una partita di calcio a Lione. Il ceceno, immigrato in Francia, avrebbe voluto interrompere le partite in programma a Saint-Étienne, una città nell'est del Paese, e "morire da martire" uccidendo spettatori o agenti di polizia. Il ministero degli Interni francese ha dichiarato che è stato arrestato per aver "preparato attivamente un attacco contro lo stadio Geoffroy Guichard [di Saint-Etienne] durante le partite di calcio che vi si svolgeranno". Una fonte investigativa ha dichiarato che: "Il suo primo attacco è stato sventato. "È attualmente in custodia e viene collegato a gruppi islamisti". L'adolescente non era noto alla polizia e si era trasferito in Francia con la famiglia dalla Russia solo l'anno scorso.

corpi speciali francesi

Si ritiene che abbia già effettuato ricognizioni negli stadi e la polizia ha trovato sul suo telefono e sul suo portatile video e immagini a sostegno dell'ISIS. Durante una perquisizione, i poliziotti dell'antiterrorismo hanno trovato una foto dello stadio di Saint-Étienne su un computer, oltre a dei video. Sei partite di calcio dei tornei maschili e femminili si svolgeranno allo stadio Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne tra il 24 e il 31 luglio nell'ambito delle Olimpiadi. Il capo delle Olimpiadi di Parigi ha promesso un “anello d'acciaio” per la cerimonia di apertura, ma non è escluso un cambio di location a causa delle minacce terroristiche.

video di propaganda dell isis

Tony Estanguet ha insistito sul fatto che "la sicurezza è la priorità" per garantire l'incolumità dei 15 milioni di fan e degli oltre 10.000 atleti. Ma la cerimonia del 26 luglio lungo la Senna - la prima a non svolgersi in uno stadio - è già stata ridimensionata da 600.000 a 300.000 spettatori. I 10.500 atleti provenienti da 203 nazioni saliranno sulle barche sulla Senna, osservati da un miliardo di persone in tutto il mondo. Ci saranno 30.000 poliziotti, 15.000 soldati e 22.000 guardie di sicurezza in servizio. I piani alternativi prevedono di spostare la cerimonia allo Stade de France o a Place du Trocadero, dall'altra parte del fiume rispetto alla Torre Eiffel.

Le minacce terroristiche in Europa da parte di jihadisti radicali sono ai massimi storici. Proprio ieri, la polizia tedesca ha arrestato un sospetto terrorista dell'ISIS mentre cercava di intrufolarsi agli Europei di calcio. Gli investigatori dell'antiterrorismo hanno catturato Soufian T, 23 anni, che avrebbe chiesto un pass come guardia di sicurezza per "eventi collaterali" […].

I poliziotti del dipartimento di polizia di Colonia, insieme agli investigatori del Servizio di Sicurezza dello Stato di Bonn e della polizia federale, hanno arrestato il cittadino tedesco-marocchino-polacco insieme alla madre e alla sorella all'aeroporto di Colonia-Bonn. Sono stati sequestrati diversi telefoni cellulari e 2.500 euro. […]

parigi 2024 olimpiadi OLIMPIADI PARIGI 2024 escalation del terrorismo