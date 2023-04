4 apr 2023 14:59

TOH, CHI SI RIVEDE – ARTEM USS, L’IMPRENDITORE (SE COSÌ SI PUÒ DIRE) RUSSO EVASO DAI DOMICILIARI A MILANO, È IN RUSSIA: LO CONFESSA LUI STESSO IN UN’INTERVISTA RILASCIATA ALL’AGENZIA DI STATO RIA NOVOSTI – “IL TRIBUNALE ITALIANO HA DIMOSTRATO DI ESSERE PRONTO A PIEGARSI ALLE PRESSIONI DELLE AUTORITÀ STATUNITENSI. SONO TORNATO IN PATRIA PERCHÉ SONO STATO COSTRETTO A FUGGIRE". MA COME HA FATTO A SFUGGIRE ALLE FORZE DELL’ORDINE ITALIANE? E PERCHÉ L’ALLARME DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO È SCATTATO IN RITARDO?