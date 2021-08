25 ago 2021 17:07

TOH, GUARDA CHE COINCIDENZA! – ALBERTO DI MONACO VOLA CON I FIGLI IN SUDAFRICA PER METTERSI IN POSA CON LA MOGLIE CHARLENE: UNA MOSSA PER METTERE A TACERE LE VOCI DI UN IMMINENTE DIVORZIO - LEI COMMENTA DI ESSERE “EMOZIONATA” E SCODELLA SUI SOCIAL CINQUE FOTO DELLA FAMIGLIOLA FELICE E DELLA FIGLIA GABRIELLA CON UNA FRANGETTA STILE “STAR TREK”: “HA DECISO DI TAGLIARSI DA SOLA CAPELLI! HO PROVATO A FARE DEL MIO MEGLIO PER RIMEDIARE” (SENZA RIUSCIRCI, EVIDENTEMENTE...)