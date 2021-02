TOH, GUARDA CHE COINCIDENZA! – IL 7 MARZO SARÀ IL GIORNO DELLA GUERRA DEI WINDSOR A COLPI DI COMPARSATE IN TV: ALL’INTERVISTA DI MEGHAN MARKLE E DEL MARITINO HARRY OSPITI DI OPRAH WINFREY, I REALI INGLESI RISPONDONO CON UN VIDEO DEI WINDSOR SU “BBC ONE” – DA BUCKINGHAM PALACE ASSICURANO CHE SI TRATTA DI UN EVENTO PER LE CELEBRAZIONI DEL "COMMONWEALTH DAY". I "FUGGITIVI" SUSSEX VOGLIONO ROVINARE LA FESTA? AH, SAPERLO…

Antonello Guerrera per "d.repubblica.it"

kate middleton e la regina elisabetta ii 2

Segnatevi questa data: 7 marzo 2021. Perché sarà un giorno di fuoco per la famiglia reale inglese. Quel dì è prevista difatti l’intervista, già annunciata e potenzialmente esplosiva, di Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey sulla Cbs americana. Ma si prospettano “guerre stellari” a corte, perché proprio il 7 marzo la Regina pronuncerà un discorso audio su Bbc radio in onore del Commonwealth Day. Ma non solo: in tv, su Bbc One, è previsto anche un video dei Windsor, con la partecipazione, oltre che della sovrana, del figlio Carlo, della sua consorte Camilla, e anche dei duchi di Cambridge William e Kate

elisabetta ii, meghan, harry, william e kate

Da Buckingham Palace fanno sapere che si tratta di una semplice coincidenza e che queste apparizioni mediatiche di Elisabetta II e dei suoi familiari rimasti in patria erano state già fissate da molto tempo. In effetti, pare proprio così. A causa del Covid, le celebrazioni del Commonwealth Day, quest’anno l’8 marzo in quanto tradizionalmente il secondo lunedì del mese, non si terranno.

Dunque, invece dei festeggiamenti e della parata della famiglia reale a Westminster Abbey, stavolta la Regina registrerà un audio che andrà in radio il giorno prima (il 7) e subito dopo anche in tv: sarà la stessa versione del suo discorso, solo corredata da foto e video della famiglia reale, inclusa ovviamente Kate, che non ha mai avuto un buon rapporto con Meghan. Insomma, sembra davvero una coincidenza. Che però ovviamente scatena dietrologie.

REGINA ELISABETTA CON KATE MIDDLETON

Ci sarebbe da chiedersi, piuttosto, perché Meghan e Harry hanno deciso di mandare in onda l’intervista con l’amica, vicina di casa e star della tv americana Oprah Winfrey proprio il 7 marzo - che poi sarà l’una della notte dell’8 in Inghilterra - visto che la ricorrenza del Commonwealth era risaputa. Coincidenza curiosa: l’ultima apparizione pubblica col resto della famiglia reale e da suoi membri a pieno titolo, i duchi “ribelli” del Sussex l’hanno fatta proprio in occasione delle celebrazioni del Commonwealth dell’anno scorso, poco prima della pandemia del Covid e della fuga verso al California, dove si sono stabiliti.

harry, meghan e la regina elisabetta by gian boy

L’intervista e lo scontro mediatico del 7 marzo arriva poi nel momento peggiore per la famiglia, con il 99enne Filippo, consorte di Elisabetta, che è ricoverato in ospedale da giorni in condizioni di salute precarie e tuttora criptiche per i sudditi. Il principe William, suo nipote, ieri ha detto che “è ok” e che “deve rimanere sotto osservazione”, mentre il figlio Carlo sabato scorso è passato a trovarlo in ospedale al centro di Londra tradendo una lacrima all’esterno.

Non solo: l’intervista con Oprah arriva pochi giorni dopo uno scontro a distanza tra la Regina e i due duchi ribelli, che hanno confermato di non voler più tornare a Londra e in risposta Elisabetta II gli ha strappato tutti i titoli patronali e soprattutto militari, cui Harry teneva moltissimo. Tanto che i due si sono permessi addirittura di rispondere pubblicamente al comunicato di Buckingham Palace, qualche minuto dopo, rimarcando come il loro impegno per il sociale continui anche senza la benedizione della casa reale.

kate e regina elisabetta

Parole che avrebbero fatto infuriare il fratello di Harry, William, secondo il Sunday Times, per l’enorme mancanza di rispetto nei confronti della nonna 94enne. E ora chissà cosa diranno Harry e Meghan a Oprah, per quella che sarà una delle interviste dell’anno e che, dopo questo diverbio da remoto con la sovrana, pare sia stata già modificata. Come? Lo vedremo presto.

kate middleton PRINCIPE FILIPPO HARRY LA REGINA ELISABETTA DORIA RAGLAND E MEGHAN MARKLE CON ARCHIE HARRISON WINDSOR MOUNTBATTEN meghan markle ed elisabetta ii ELISABETTA II E KATE regina elisabetta ii LA REGINA ELISABETTA MEGHAN MARKLE E HARRY elisabetta ii regina elisabetta ii la regina elisabetta alla cerimonia di londra george con la nonna elisabetta regina elisabetta kate middleton con xi jinping e la regina elisabetta