3 mag 2022 18:48

TOH, GUARDA CHI SI MET IN TIRO! - CHIARA FERRAGNI E FEDEZ HANNO FATTO LA LORO PASSERELLA AL MET GALA GRAZIE ALL’INVITO DELL’AMICA DONATELLA VERSACE CHE LI HA VESTITI COME GLI INVITATI A UN MATRIMONIO A CASAVATORE: LEI CON COSCIA IN MOSTRA, INSERTI FETISH IN PELLE E DITONI DEI PIEDI IN VISTA. LUI IN ABITO CON REVER SBRILLUCICANTE E BOTTONI ORO DA BOSS DELLE CERIMONIE – AL PARTY IL RAPPER SI ECCITA PER L’ABBRACCIO DI GIGI HADID E FILMA LA MOGLIE CHE VIENE IGNORATA DA ELON MUSK… VIDEO