TOH, KIM SI RIVEDE! – IL DITTATORE NORD-COREANO RICOMPARE A UNA RIUNIONE DEL POLITBURO CON LA SOLITA UNIFORME: GIACCA BIANCA E SIAGRETTA IN MANO! – LUI SEMBRA STARE BENE (PER QUANTO POSSA ESSERLO UN OBESO CON PRECEDENTI DI GOTTA E IPERTENSIONE), È IL SUO PAESE A ESSERE IN COMA: NON SOLO IL VIRUS E L’ECONOMIA, NEL WEEKEND SU PYONGYANG SI ABBATTERÀ UN TIFONE E…

Guido Santevecchi per www.corriere.it

kim jong un presiede il politburo nord coreano 2

Nel fine settimana c’è stata una nuova ondata di voci sulla salute di Kim Jong-un, originata da un ex diplomatico sudcoreano convinto che il Maresciallo sia in coma da mesi e cavalcata da un paio di testate poco attendibili e per niente informate negli Stati Uniti: la tv Fox News e il tabloid New York Post.

Ad agosto Kim Jong-un è comparso 11 volte in pubblico. Improbabile che tutte le immagini e i filmati siano stati fabbricati dalla propaganda per tenerlo in vita.

kim jong un presiede il politburo nord coreano 1

Ieri Kim è ricomparso a una riunione del Politburo con la solita uniforme estiva: giacca bianca a mezze maniche, senza camicia. Sigaretta in mano.

kim jong un alla riunione del politburo con sigaretta in mano

Ci si potrebbe chiedere se fuma per nervosismo o per beffarsi di chi lo dice in coma. Kim dunque sta bene, per essere un uomo visibilmente obeso e con precedenti di gotta e ipertensione (diagnosticati a distanza dall’intelligence medica occidentale). Non sono per niente in buona salute invece il suo Paese e il suo popolo.

KIM JONG UN E LA SORELLA

Davanti al Politburo Kim ha affrontato la questione del coronavirus e di un tifone che si sta per abbattere sulla Nord Corea. Kim ha ricordato che l’economia va male e per effetto dell’epidemia (mai ammessa ma probabilmente arrivata) potrebbe andare anche peggio. Il tifone Bavi si abbatterà sulla penisola coreana a fine settimana. Il servizio meteorologico della Bbc prevede tra i 200 e i 300 millimetri di pioggia. Proprio alla vigilia del raccolto d’autunno.

