TONY ACCESI – LA REGINA ELISABETTA NOMINA TONY BLAIR CAVALIERE DELL’ORDINE DELLA GIARRETTIERA E GLI INGLESI SI INCAZZANO: A FARLI INFURIARE NON SOLO I RISULTATI IN DIECI ANNI A DOWNING STREET, MA SOPRATTUTTO LA DISASTROSA GUERRA IN IRAQ – LE MADRI DEI SOLDATI MORTI NEL CONFLITTO HANNO SCRITTO ALLA SOVRANA E UNA PETIZIONE HA RACCOLTO 700MILA FIRME PER IL RITIRO DELL’ONORIFICENZA – C’È CHI NON DIMENTICA LE DEVASTANTI CONCLUSIONI DEL RAPPORTO CHILCOT IN CUI…

Paola De Carolis per Il "Corriere Della Sera"

tony blair 5

Cavaliere dell'ordine della Giarrettiera, il più alto, un'onorificenza conferita direttamente dalla sovrana. Da Capodanno Tony Blair può usufruire del titolo di Sir, ma la decisione ha rimesso in discussione i risultati conseguiti dal premier durante i dieci anni a Downing Street e, inevitabilmente, la guerra in Iraq. Una petizione che chiede il ritiro dell'onorificenza ha già raccolto più di 700.000 firme. Alcune madri che in Iraq o in Afghanistan hanno perso i figli hanno scritto direttamente a Elisabetta, chiedendo a Sua Maestà un ripensamento.

look della regina con tony blair

Se per il leader dei laburisti, Keir Starmer, e lo speaker dei Comuni Lindsay Hoyle, entrambi già Sir, è giusto che chi ha servito a lungo il Paese venga riconosciuto, c'è chi non può dimenticare non solo la guerra, ma le devastanti conclusioni del rapporto Chilcot, frutto di un'inchiesta promossa nel 2009 dall'allora primo ministro Gordon Brown e durata sette anni. Stando al rapporto, ai tempi dell'invasione, nel 2003, l'Iraq non rappresentava una minaccia urgente per il Regno Unito e l'intelligence sulle armi di distruzioni di massa non era stata presentata con le giuste precauzioni.

Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno compromesso l'autorità del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con un conflitto non necessario e di dubbia legalità. Hazel Hunt, che ha perso il figlio Richard, ha firmato la lettera per la regina Elisabetta a nome di coloro, come lei, vivono ogni giorno con le conseguenze delle azioni di Sir Tony. «Se fosse stato processato sarebbe un criminale di guerra», ha sottolineato la donna alla Bbc . Quando ha saputo dell'onorificenza, Hunt è rimasta di stucco, tanto che è tentata di restituire la Victoria Cross ricevuta in onore del «coraggio di fronte al nemico» dimostrato dal figlio. «Credo che la regina come madre, nonna e bisnonna, capirà il nostro sconcerto».

tony blair 4

Sui social network c'è chi ricorda lo stipendio minimo, la pace nel Nord Irlanda, l'ampliamento dei diritti gay, la crescita economica orchestrati durante i suoi mandati da Blair, unico laburista a uscire vittorioso da tre elezioni a cavallo del Millennio (dal 1997 al 2007): le firme contro di lui aumentano di ora in ora, ma è difficile che la petizione per privarlo dell'alta onoreficenza possa ottenere risultati concreti, salvo quello di registrare l'opposizione pubblica alla scelta della sovrana.

tony blair 1

Dall'autobiografia del ministro della Difesa di Blair, Geoff Hoon, è giunta una nuova rivelazione, ovvero che il fascicolo con il quale il procuratore generale Lord Goldsmith, all'epoca dell'invasione, esprimeva i propri dubbi sulla legalità della guerra in Iraq non venne mostrato al Capo di stato maggiore della difesa, Mike Boyce, che chiedeva espressamente, in mancanza di una risoluzione chiara delle Nazioni unite, quale fosse la posizione legale. Quando Hoon domandò cosa fare dei documenti dopo averli letti, gli venne risposto dal capo di gabinetto di Blair, Jonathan Powell, di bruciarli. Cosa che lui non fece, ritenendo più saggio conservarli in cassaforte.

