TONY SOPRANO E' VIVO E SARA' NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE IL 1° OTTOBRE - LA HBO LANCERA' IL PREQUEL DELLA SERIE "I SOPRANO" IN CONTEMPORANEA AL CINEMA E SULLA SUA PIATTAFORMA DI STREAMING - NEI PANNI DEL GIOVANE BOSS CI SARA' IL FIGLIO DI JAMES GANDOLFINI, MICHAEL - TUTTO INIZIA NEL 1967, A NEWARK, DOVE IL GIOVANE TONY E' UN PICCOLO DIAVOLO CHE VIENE SOSPESO A SCUOLA PER AVER GESTITO UN GIRO DI GIOCO D'AZZARDO...

Dagotraduzione Bloomberg

The Many Saints of Newark 3

Tony Soprano è tornato. È stato notato da più testimoni nelle strade alberate della periferia del New Jersey, mentre rubava sigarette e dirottava un furgoncino dei gelati di Mister Softee.

Il 1° ottobre, The Many Saints of Newark, lungometraggio prequel de I Soprano, farà il suo debutto nelle sale.

Nel corso degli 86 episodi della serie originale della HBO, Tony Soprano, interpretato brillantemente dal compianto James Gandolfini, è emerso come uno dei personaggi più influenti nella storia della televisione americana: un uomo di mezza età, alla guida di un SUV, sbalorditivo capo di una famiglia criminale del New Jersey che è in ansia per il futuro della sua attività e soffre di attacchi di panico periodici, spesso innescati dalla vicinanza alla carne rossa.

Tony Soprano, ultima scena

Tony è stato visto l'ultima volta vivo il 10 giugno 2007, nel finale della serie di I Soprano, seduto in una tavola calda del Jersey e sgranocchiare anelli di cipolla e ascoltare Journey al jukebox poi di colpo, a metà scena, buio. Il finale irrisolto ha lasciato gli spettatori confusi. Tony era stato picchiato? Non ha aiutato il fatto che David Chase, il creatore dello show, abbia rifiutato di spiegare ulteriormente le cose.

Con The Many Saints of Newark, i superfan della HBO hanno motivo di essere scettici: quando si tratta di spin-off e sequel, nessuno confonderebbe HBO con il Marvel Cinematic Universe. Dai film scadenti di Sex and the City, all'imbarazzante film di Entourage e allo sconcertante film di Deadwood, il potenziale di espansione mondiale della rete è spesso svanito.

The Many Saints of Newark

Non questa volta. In due ore piene di azione, Chase e il co-sceneggiatore Lawrence Konner delineano gran parte delle radici della famiglia Soprano in America. Il film inizia a Newark nel 1967, dove il giovane Tony (William Ludwig) è un piccolo diavolo dalla faccia impastata che viene sospeso da scuola per aver gestito un giro di gioco d'azzardo.

Con suo padre in prigione, cade sempre più sotto l'incantesimo di Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), un membro della famiglia criminale DiMeo che gestisce il racket dei numeri locali. Con l'aumentare delle tensioni tra i residenti neri e italiani di Newark, la presa della mafia sulle sue imprese illecite è tenue. Una notte Tony guarda fuori dalla finestra e il suo quartiere è in fiamme.

The Many Saints of Newark 2

Dopo i disordini di Newark, la famiglia Soprano si sposta in periferia e il film fa un salto in avanti agli anni '70. Tony, ora adolescente (interpretato da Michael Gandolfini, figlio di James), è un linebacker della squadra di football del liceo. Le cose a casa sono difficili e mentre oscilla tra una vita futura da "civile" o una criminale, Tony si rivolge a Dickie per avere una guida. Ma Harold McBrayer (Leslie Odom Jr.), uno degli ex dipendenti di Moltisanti, decide di prendere il controllo del racket di Newark e scoppia una guerra. La possibilità di Tony di avere una vita normale viene meno nella carneficina.

The Many Saints of Newark 3

Chase offre anche alcuni scorci divertenti dei personaggi preferiti dei Soprano, tra cui Paulie "Walnuts" Gualtieri (Billy Magnussen), Corrado "Junior" Soprano (Corey Stoll) e Silvio Dante (John Magaro). Lungo la strada, scatenano litigi tra i gangster, i loro associati, mogli e fidanzate. Prima che tutto finisca, c'è un sorprendente colpo di scena garantito che lascerà i fan dei Soprano in agitazione.

Una delle ironie del film è che lo stesso giorno in cui The Many Saints of Newark uscirà nei cinema, sarà disponibile gratuitamente anche su HBO Max, come parte dello sforzo di AT&T di attirare più abbonati utilizzando i lungometraggi della Warner Bros come esca.

The Many Saints of Newark 6

Eppure, per decenni, durante la sua carriera come scrittore televisivo, Chase non ha voluto fare altro che abbandonare il piccolo schermo e creare film che i clienti paganti avrebbero potuto vedere insieme in un teatro silenzioso e buio.

Ma AT&T ha deciso per il ritorno del clan dei Soprano nei televisori domestici. Proprio quando Chase pensava di essere fuori dalla TV, l'hanno tirato indietro.

