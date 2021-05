I TOPI STANNO INVADENDO L'AUSTRALIA - IL GOVERNO PENSA DI DISTRIBUIRE GRATUITAMENTE UN VELENO POTENTISSIMO PER FERMARE IL MOLTIPLICARSI DEI RODITORI, CHE PRESTO ARRIVERANNO IN CITTA' - L'ALLARME DEGLI AGRICOLTORI: "POTREBBE ESSERE GIA' TROPPO TARDI"

Dagotraduzione dal DailyMail

Topi morti

L’Australia soffre di periodiche epidemie di topi, che colpiscono le regioni agricole produttrici di grano e tendono ad avere cicli decennali. Il 2020 è stato un anno di forte crescita per via delle piogge abbondanti che hanno creato condizioni favorevoli dopo due anni di siccità. A fine stagione gli agricoltori si sono trovati con grandi raccolti, immagazzinati in silos e capannoni, che sono diventati però terreno fertile per i roditori.

Iniziata nel Nuovo Galles del Sud, la diffusione dei topi si è allargata poi nel Queensland e nell’Australia meridionale, e non mostra segni di rallentamento. I roditori hanno già causato milioni di dollari di danni alle casse dello Stato e il governo nel Nuovo Galles del Sud ha annunciato un pacchetto di 50 milioni di dollari per aiutare le attività colpite.

Invasione di topi

Ma secondo gli agricoltori la piaga potrebbe durare due anni e oltre se non si fa subito qualcosa. «Senza uno sforzo congiunto nelle prossime settimane, l’invasione di topi potrebbe facilmente trasformarsi in un evento di pestifero nell’arco di due due anni» ha commentato Xavier Martin, vicepresidente di NSW Farmers, alla notizia che il governo sarebbe pronto a distribuire gratuitamente uno dei veleni più mortali al mondo.

La sostanza chimica - il bromadiolone, un anticoagulante che causa la morte per dissanguamento - è controversa per via degli effetti che potrebbe avere sull'ambiente e sugli altri animali. Non solo. Martin ha avvertito che potrebbe essere troppo tardi per fermare l'assalto di topi: i roditori potrebbero presto arrivare dalle campagne alla città.

Veleno per topi

Parlando al Daily Telegraph , il cacciatore di parassiti Dieter Mafra ha avvertito che i topi probabilmente stanno facendo l'autostop dal paese verso città come Sydney su camion di cibo e altri veicoli. Con l'avvicinarsi dell'inverno, i topi probabilmente cercheranno rifugio nelle case delle persone, il che significa che le scene riportate in campagna - come i topi che mordono le persone a letto - potrebbero presto essere viste nei centri urbani. «Si recheranno a Sydney, direi entro agosto», ha detto Mafra.

Le zone colpite