IL TOPLESS NON HA ETA' - GUARDATE LA MODELLA LAUREN HUTTON, 78 ANNI, POSARE VESTITA SOLO DI UN BLAZER GUCCI APERTO MENTRE CON LE BRACCIA NASCONDE IL SENO SULLA COPERTINA DI "HARPER'S BAZAAR" - LA SUA CARRIERA, LUNGHISSIMA, E' INIZIATA NEGLI ANNI '60, MA SI E' SEMPRE RIFIUTATA DI COMBATTERE IL NATURALE PROCESSO DI INVECCHIAMENTO: "C'E' UNA LINEA SOTTILE CHE CALPESTI. CI SONO PERSONE CHE TROVO DIFFICILE GUARDARE OGGI..."

Dagotraduzione da Pagesix

Lauren Hutton su Harper Bazaar

Nonostante l’età, Lauren Hutton è ancora sbalorditiva come sempre. La modella, 78 anni è la protagonista del Beauty Issue di maggio 2022 di Harper's Bazaar, e ha posato in topless con un blazer Gucci aperto drappeggiato sulle spalle e le mani incrociate sul petto.

Nell’articolo che accompagna il servizio, Hutton parla della sua esperienza nel settore della moda, dei pericoli di un'eccessiva chirurgia plastica e del suo regime di cura della pelle.

Dopo essersi trasferita a New York negli anni '60 per dare il via alla sua carriera, Hutton ha raccontato di aver «ottenuto un lavoro come modella per Christian Dior per 50 dollari a settimana», e di essere rimasta sbalordita da quanto sembravano brevi le carriere dei suoi coetanei.

Lauren Hutton su Harper Bazaar 2

«Stavo per compiere 30 anni, sapevo che stavo per scadere e volevo proteggermi con un contratto che mi garantisse di continuare a lavorare per gli anni a venire», ha detto. «Così ho ottenuto un contratto con Revlon». Così, un decennio e mezzo dopo, Hutton lavorava ancora ma si rifiutava di combattere il naturale processo di invecchiamento per il bene del suo lavoro. «Ho iniziato a girare con Steven Meisel e gli ho detto: “Non cercherò di sembrare più giovane” e lui ha detto: “Lo adoro. Ecco perché sto lavorando con te”».

Sulle procedure cosmetiche, ha aggiunto: «C'è una linea davvero sottile che calpesti. Ci sono persone che trovo difficile guardare oggi. Le loro facce non assomigliano alle persone che conoscevo una volta». Hutton mantiene semplice la sua routine di cura della pelle: «Di solito ho fretta di andare a letto e fare l'amore o leggere», ha scherzato. Per questo preferisce semplicemente lavarsi il viso con acqua e sapone. «È orribile», ha detto ridendo.

Lauren Hutton su Harper Bazaar 3

«Sono felice di fare ancora la modella... Ma è imbarazzante posare davanti a una telecamera», ha ammesso Hutton. «Ti senti strano. Diventi autocosciente. Fare la modella è come suonare il violino: devi esercitarti ogni giorno». Fortunatamente, l'icona della moda ha un trucco per ottenere lo scatto perfetto: «Ora, quando guardo la telecamera, ho imparato a immaginare il viso del mio amante, i volti dei miei figliocci, dei miei amici, chiunque mi serva lì dentro».

Laure Hutton da giovane