28 giu 2019 18:48

TOR BELLA MONSTER – A ROMA UN POLIZIOTTO, INTERVENUTO IN UNA TABACCHERIA PER SEDARE UNA LITE TRA MARITO E MOGLIE, È STATO ACCOLTELLATO DA UN PREGIUDICATO NEL QUARTIERE DI TOR BELLA MONACA: L’UOMO, CHE LO HA COLPITO PIÙ VOLTE CON UNA LAMA DA 20 CENTIMETRI, ERA PRESUMIBILMENTE SOTTO EFFETTO DI STUPEFACENTI – L’AGENTE È STATO TRASFERITO D’URGENZA AL POLICLINICO UMBERTO I: È IN GRAVI CONDIZIONI…