TORI IN GABBIA – LA DONNA DI BEVERLY HILLS È STATA RAGGIUNTA DA UN MANDATO D'ARRESTO NEGLI STATI UNITI: L’ATTRICE, CHE DA ANNI CONTINUA A VIVERE DA GRANDE STAR PUR ESSENDO SOMMERSA DAI DEBITI, È ACCUSATA DI NON AVER ONORATO UN DEBITO DI 355 MILA DOLLARI CON LA CITY NATIONAL BANK. E ORA RISCHIA LA GALERA…

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

TORI SPELLING E JENNIE GARTH

Nei giorni in cui è in Israele a girare uno spot commerciale con l'ex collega di Beverly Hills 90210 Jennie Garth, l'attrice Tori Spelling è stata raggiunta da un mandato d'arresto negli Stati Uniti. La star che nella popolare serie televisiva interpretava il personaggio di Donna è accusata di non aver onorato un debito di 355 mila dollari (circa 316 mila euro) con la City National Bank e ora rischia la galera.

Controversia legale

tori spelling 6

l 29 marzo la 46enne è stata convocata da un giudice a Los Angeles per risolvere la controversia, ma non si è presentata all'udienza. L'attrice non ha neppure nominato un avvocato per farsi rappresentare e per questo il giudice ha emesso il mandato d'arresto fissando la cauzione a 5 mila dollari.

tori spelling 5

Adesso una seconda udienza è stata fissata per il 1 maggio. Se anche questa volta Tori non si presenterà in tribunale, scatterà l'arresto. La prima denuncia della City National Bank contro Tori Spelling e suo marito Dean McDermott risale al 2016.

tori spelling 4

I debiti

Da tempo la coppia ha problemi finanziari e avrebbe accumulato debiti anche con altre società finanziarie come American Express, CitiBank, nonché con l'IRS (l'agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi negli Usa) e e con il fisco della California (la coppia ha in questo caso debiti di circa 340 mila dollari per tasse non pagate tra il 2014 e 2015).

tori spelling 2

A causa dei debiti contratti con il fisco, Tori Spelling è già finita nella lista dei 500 "criminali fiscali" della California. I guai non finiscono qui. Anche suo marito Dean rischia il carcere perché è accusato dalla prima moglie, l'attrice Mary Jo Eustace, di non averle corrisposto ripetutamente l'assegno mensile di 1.500 dollari destinati all'educazione del figlio Jack Montgomery.

tori spelling 3 Jennie Garth e Tori Spelling - KELLY E DONNA di BEVERLY HILLS Jennie Garth e Tori Spelling - KELLY E DONNA di BEVERLY HILLS Jennie Garth e Tori Spelling - KELLY E DONNA di BEVERLY HILLS tori spelling 1

tori spelling 8